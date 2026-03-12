ไทยเรียกทูตอิหร่านเข้าพบ ประท้วงเหตุเรือ "มยุรี นารี" ถูกโจมตี จี้ขอโทษ-แถลงข้อเท็จจริง

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเรียกเอกอัครราชทูตอิหร่านเข้าหารือ ประท้วงเหตุเรือ “มยุรี นารี” ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ เรียกร้องชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความรับผิดชอบ พร้อมขอบคุณที่ช่วยเหลืออพยพคนไทย
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 นางศิริลักษณ์ นิยม รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนาย Nassereddin Heidari เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือถึงกรณีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทย “มยุรี นารี” ถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังเรือลำดังกล่าวออกเดินทางจากท่าเรือเมืองคาลิฟา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งผลให้ลูกเรือชาวไทยจำนวน 23 คนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ในการหารือ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงการประท้วงอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเรือสัญชาติไทยและลูกเรือไทย พร้อมทั้งขอให้ทางการอิหร่านออกแถลงการณ์ขอโทษและชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว และหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
ด้านเอกอัครราชทูตอิหร่านฯ ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมรับว่าจะรายงานข้อประท้วงของฝ่ายไทยไปยังรัฐบาลอิหร่านเพื่อรับทราบต่อไป
โอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคที่มีแนวโน้มลุกลามบานปลาย พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจ และหันกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการทูต โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตพลเรือนในภูมิภาคเป็นสำคัญ
นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลอิหร่านที่ได้อำนวยความสะดวกในการอพยพคนไทยออกจากอิหร่าน เมื่อวันที่ 7 และ 10 มีนาคม 2569 ซึ่งดำเนินการสำเร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งขอให้ทางการอิหร่านช่วยดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาไทยจำนวนหนึ่งที่ยังคงพำนักอยู่ในอิหร่านต่อไป