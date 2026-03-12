ใกล้นิ่งโผครม.ภท. กระจายรมช.มท.-คมนาคม ให้คลัง-พณ.-กต.โชว์เต็มที่ไร้การเมืองจุ้น “สรรเพชญ” ติดโผ “กรวีร์” ปธ.วิปรัฐ

โผครม.ภท.ใกล้สะเด็ดน้ำ กระจายรมช.ให้มท.-คมนาคม หลัง คลัง-พณ.-กต.ให้ 3 มืออาชีพโชว์ฝีมือเต็มที่ไร้การเมืองแทรก “สรรเพชญ” โผล่นั่งรมต. “บิ๊กดุล-บิ๊กรุทธ” สานงานต่อ ปธ.สภา ”โสภณ“ รอง 1 “มัลลิกา" รอง 2 พท.ส่ง "เลิศศักดิ์“ ส่วน “กรวีร์” ปธ.วิปรัฐ
วันนี้ (12มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับความคืบหน้า โผคณะรัฐมนตรี “อนุทิน 2” เริ่ม สะเด็ดน้ำ ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย ได้โควตา 14 กระทรวง 26 ตำแหน่ง ประกอบด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย 4 คน คือ นายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำพรรค ภท. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล และนายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา
ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย นายภราดร ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง นางศุภมาส อิศรภักดี สส.บัญชีรายชื่อ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ แกนนำพรรค และนางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ ซึ่งนางสุขสมรวย อาจโยกเป็น รมช.สาธารณสุข
ขณะที่กระทรวงกลาโหมชัดเจนแล้วว่า พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ จะขยับจากรัฐมนตรีช่วย ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ส่วนความชัดเจนของกระทรวงยุติธรรม ยังเป็นคนเดิม คือ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ขณะที่กระทรวงคมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมีรัฐมนตรีช่วย ได้แก่ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ สส.พิจิตร และมีรายชื่อ นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา ซึ่งเป็นโควต้าภาคใต้ สอดแทรกเข้ามา
ด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีนายไชยนก ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีนางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน มีนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
กระทรวงวัฒนธรรม มีนางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงสาธารณสุข มีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม มีนายวราวุธ ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังมีโควตา นายอนุทิน ประกอบด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยฯ เพราะต้องการให้ทำงานเต็มที่ และไม่มีการเมืองแทรก และนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี
ส่วนโควตาพรรคร่วมรัฐได้รับการจัดสรร 5 กระทรวง 9 ตำแหน่ง โดยมีรัฐมนตรีว่าการ 5ตำแหน่งควบรองนายกฯ และ รัฐมนตรีช่วย 3 ตำแหน่ง และรองประธานสภาคนที่ 2 ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนพรรคพลังประชารัฐ ได้ 1ตำแหน่ง
อย่างไรก็ตามสำหรับ รายชื่อ ครม.มีการเสนอให้นายกฯ มากกว่า 35 รายชื่อ เพื่อสำรองไว้แทนที่ หากมีบุคคลใดไม่ผ่านขั้นตอนตรวจคุณสมบัติของสำนักเลขาธิการนายกฯ ที่จะส่งไปให้ 18 หน่วยงาน ตรวจสอบอย่างละเอียด
สำหรับตำแหน่งประธานสภาฯ คือ นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทยรองประธานสภาฯ คนที่ 1 คือ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย ส่วนรองประธานสภาฯคนที่ 2 คือ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย
นอกจากนี้ ตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือ วิปรัฐบาล คือนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย