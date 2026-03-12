มีผลแล้ว! เพิ่มเงินพิเศษ “คนเก็บขยะท้องถิ่น” มท.หนู ไฟเขียว หัวละพัน/เดือน กลุ่มเสี่ยงเก็บขยะติดเชื้อ เฉพาะคนกวาดถนน เพิ่ม 2.5พัน

สถ.มหาดไทย เวียนประกาศ ก.กลางท้องถิ่น หลัง "มท.หนู" ลงนามปรับเงินเพิ่มพิเศษ หัวละ 1 พันบาท/เดือน เฉพาะ "พนักงานจ้างท้องถิ่น" เสี่ยงเก็บขยะสิ่งปฏิกูลติดเชื้อโรค เผย คนงานขับรถขุดลอกดูดท่อระบายน้ำ / ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล / จัดเก็บขยะติดเชื้อ ได้สูงสุด 3,500 บาท ส่วน "คนขับรถเก็บขยะ/ประจำรถขยะ ได้เพิ่มเป็น 3,000 บาท ส่วน "คนงานกวาดถนน" ได้เพิ่มเป็น 2,500 บาท
วันนี้ (12 มี.ค. 2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า ต่อ "เงินเพิ่ม" สําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกลางข้าราชการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. (ก.กลาง) เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้ ปรับปรุงอัตราเงินเพิ่มเดิมให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงาน
ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เวียนหนังสือ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 3 ฉบับ ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการกลางฯ ไปยังอปท. ทั่วประเทศ เมื่อปลายเดือน ก.พ.
"เป็นประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2569"
โดยมีหลักการ ตาม"ข้อ 5 ให้พนักงานจ้าง ได้รับเงินเพิ่มตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และ เมืองพัทยา ประกาศกําหนด ประกอบด้วย
(1) งานขับรถบรรทุกขุดลอก หรือดูดท่อระบายน้ำ งานขุดลอกหรือดูดท่อระบายน้ำ งานขับรถบรรทุก สูบ ดูดหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานประจํารถสิ่งปฏิกูล และงานเก็บ กวาด ขน คัดแยก กําจัดขยะติดเชื้อ และงานอื่น ตามที่ ก.กลางฯกําหนด ได้รับเงินเพิ่มรายเดือนอัตราเดือนละไม่เกิน 3,500 บาท
(2) งานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หรือรถตักขยะมูลฝอย และงานประจํารถหรือเรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย และงานอื่นตามที่ค ก.กลาง กําหนด ได้รับเงินเพิ่มรายเดือน อัตราเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท
ทั้งนี้ให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทั่วประเทศ และ ก.เมืองพัทยา จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ
ส่งผลให้อัตราใหม่เป็นดังนี้ คนงานกวาดถนน / งานจัดเก็บ และกวาดขยะมูลฝอยอัตราเดิม 1,500 บาท เพิ่มเป็น 2,500 บาท คนงานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย / คนงานประจำรถขยะ อัตรเดิม 2,000 บาท เพิ่มเป็น 3,000 บาท
และคนงานขับรถบรรทุกขุดลอกหรือดูดท่อระบายน้ำ / ขับรถขนถ่ายสิ่งปฏิกูล / จัดเก็บขยะติดเชื้อ อัตรเดิม 2,500 บาท เพิ่มเป็น 3,500 บาท"
สำหรับการแก้ไขดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (4) และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 33 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯและที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)
และมติคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 10/2568 ที่เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ
ปัจจุบันพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ในกลุ่มงานดังกล่าว เฉพาะ อปท. มีอัตรา เงินเดือนระหว่าง 9,400- 18,000 บาท และมีสวัสดิการเทียบเท่า “พนักงานจ้าง”
โดยอัตราดังกล่าว เป็นคนละส่วนกับลูกจ้างชั่วคราว กทม. หรือ ลูกจ้างของภาคเอกชน ที่ได้รับสัมปทานในการจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลของ อปท.
ที่ผ่านมา ก.กลาง ได้ปรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานเสี่ยงภัย เพิ่มขึ้นอีก 1,000 บาท/เดือน ทุกลักษณะงาน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและทักษะที่ใช้ในการสมัคร รวมถึงมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายปี (ปีละ 1 ครั้ง)
อาจได้รับสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของแต่ละท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทางไปราชการ เป็นต้น.