มติ 5:2 อนุ กกต.ปล่อยผี 229 คนไม่มีใครผิดคดีฮั้ว สว. ระบุไม่มีมูลตามที่มีการกล่าวหา

มติ 5:2 อนุกกต.ปล่อยผี 229 คนไม่มีใครผิดคดีฮั้วสว. ระบุไม่มีมูลตามที่มีการกล่าวหา พร้อมทำความเห็นเสนอกกต.พิจารณา
วันนี้ (12 มี.ค.) มีรายงานว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งคณะที่ 36 ที่มีร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล อดีตรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธาน ได้มีการพิจารณาสำนวนคดีฮั้วสว.ที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26 ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และเจ้าหน้าที่กกต.ร่วมเป็นกรรมการเสนอมา โดยมีมติ 5 ต่อ 2 เห็นว่ามติคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 26
ที่มีการกล่าวหาผู้กระทำผิดในคดีฮั้วสว.จำนวน 229 รายแบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน 138 ราย กรรมการบริหารพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง และผู้ร่วมเครือข่ายอีก 91 รายนั้นไม่มีมูลตามที่มีการกล่าวหา ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำความเห็นเพื่อเสนอต่อกกต.พิจารณา
คดีนี้เมื่อวันที่ 17 ก.ค.68 คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่ 26 ที่มี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการ กกต. เป็นประธานได้มีมติเสนอให้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรวม 229 ราย จากนั้นในวันที่ 16 กันยายน 68 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.ในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะอนุวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งชุดที่ 36 ซึ่งตลอดระยะเวลาการพิจารณาคดีดังกล่าวถูกจับตามองจากสังคมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะจากกลุ่มสว.สำรอง ที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มี.ค.ก็ได้มีการมาเรียกร้องให้กกต.ถอดถอน ร.ต.อ.ปิยะ ออกจากการเป็นประธานคณะอนุวินิจฉัย คณะที่ 36 หลังปรากฏภาพ ร.ต.อ.ปิยะ ยืนรอต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย โดยอ้างว่าการที่ร.ต.อ.ปิยะยกมือไหว้แสดงอากัปกิริยาเป็นพรรคพวกกัน และแสดงความเป็นห่วงว่าการพิจารณาคดีฮั้วสว.สุดท้ายกกต.จะมีมติยกคำร้อง
อย่างไรก็ตามในช่วงกลางสัปดาห์หน้าคณะอนุปวินิจฉัยชุดที่ 36 จะมีการประชุม อีกครั้งเพื่อตรวจทานสำนวนและรายละเอียดความเห็นต่างๆที่มีมติไป ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป