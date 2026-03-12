”โสภณ“ รับภท.ส่งนั่งปธ.สภาฯ พวง “มัลลิกา” รอง 1 ปัดบุรีรัมย์คุม 2 สภาเบ็ดเสร็จ ให้ดูที่การทำงาน

ชัดเจน! ภท. เคาะชื่อ "โสภณ ซารัมย์" นั่งเก้าอี้ประธานสภาฯ พ่วง "มัลลิกา จิระพันธุ์วานิช" นั่งรองคนที่ 1 ลั่นพร้อมทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ เตรียมเสนอชื่อโหวตในที่ประชุมสภาฯ 15 มี.ค. นี้ ปัดบุรีรัมย์คุม 2 สภาเบ็ดเสร็จ ขอให้ดูที่การทำงาน
วันนี้ (12มี.ค.) เมื่อเวลา 15.35 น.ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภท.เปิดเผยว่า ที่ประชุมพรรคภท.มีมติ เสนอชื่อตน เข้ารับเสนอชื่อเป็น ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช สส.ลพบุรี เป็นรองประธานสภาคนที่ 1 อย่างเป็นทางการ โดยหลังรัฐพิธี ในวันที่ 14 มี.ค. จากนั้น ในวันที่ 15 มี.ค. จะมีการนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการเลือกประธานและรองประธานสภา ส่วนเหตุผลที่พรรคเสนอชื่อตนนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่และกรรมการบริหารพรรคเห็นถึงความเหมาะสม ในการทำงานในสภาได้ สำหรับตนมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ตนได้เรียนแล้วว่าไม่ว่าตำแหน่งไหนก็พร้อมทำงานได้ ด้วยความตั้งใจ
เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตวิพากษ์วิจารณ์ว่าประธานวุฒิสภาเป็นคนบุรีรัมย์ ประธานสภาก็เป็นคนบุรีรัมย์ นายโสภณ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน เพราะเรื่องของวุฒิสภาตนไม่เกี่ยวข้อง ไม่ยุ่ง เพราะเป็นเรื่องของวุฒิสภา แต่ถ้าสมมุติพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เสียงข้างมาก ตนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งสื่อเองก็ได้ถามตนว่าพรรคมีเหตุผลอะไร นั่นก็คือพรรคคำนึงถึงความเหมาะสม บางส่วนบังเอิญเป็นคนบุรีรัมย์ไปตรงกันก็อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งเราไม่สามารถกำหนดได้ว่า คนบุรีรัมย์แล้วเป็นไม่ได้ แต่ถ้าตนไม่เหมาะสมก็เข้าใจกันได้ ซึ่งถ้าตนเป็นสส.บุรีรัมย์ แล้วไม่เหมาะสม ด้วยคุณสมบัติอะไรก็ตาม เป็นเรื่องของสังคมที่ต้องมอง แต่ถ้าพรรคเห็นว่าตนเหมาะสม เข้าไปแล้วทำงานได้ก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม พิสูจน์การทำงาน
เมื่อถามว่า แต่ก็เกิดคำถามว่าเป็นการกินรวบ ระหว่างสภาสูงกับสภาล่าง นายโสภณ กล่าวว่า กินรวบหรือไม่ให้ดูที่การทำงาน จังหวัดอะไรก็ได้ถ้าจะทำงานแบบกินรวบก็ทำได้ มันอยู่ที่เราทำงานพิสูจน์ ซึ่งไปพิสูจน์กันตอนที่ทำงานก็แล้วกัน
เมื่อถามว่า รู้สึกหนักใจหรือไม่เพราะฝ่ายค้านรอบนี้ มีทั้งพรรคประชาชน (ปชน.)ประชาธิปัตย์(ปชป.)และพรรคกล้าธรรม(กธ.) ดูเหมือนว่ามีอาวุธหนักทั้งนั้นเลย นายโสภณ กล่าวว่า ไม่หนักใจ ทุกฝ่ายทำหน้าที่ ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ของเขา รัฐบาลก็ทำหน้าที่ของรัฐบาล ฝ่ายบริหารก็ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติก็ทำหน้าที่นิติบัญญัติ ประธานก็มีหน้าที่ควบคุมการทำงานให้เที่ยงธรรมเท่านั้นเอง