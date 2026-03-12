”อนุทิน“ ลั่นพรรคร่วมครบแล้ว ภท.-พท.แกนหลัก ไร้กธ.-ปชป.เหตุเสียงพอแล้ว รับอึดอัดคนเคยรักเป็นฝ่ายค้าน

นายกฯ พูดชัด! พรรคร่วมรัฐบาลครบแล้ว ประกอบด้วยแกนหลัก ภท.- พท. แจงไร้กล้าธรรม-ประชาธิปัตย์ เหตุเสียงพอแล้ว ย้ำไม่ต้องการรัฐบาลเกิน 300 ยอมรับอึดอัด คนเคยรักเป็นฝ่ายค้าน แต่ทุกอย่างมีเหตุผล ฝืนไม่ได้
วันนี้ (12มี.ค.) 14.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย แถลงข่าวร่วมกับแกนนำพรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ นางสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
โดยนายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้พรรคเพื่อไทย นำโดย หัวหน้าและรองหัวหน้าพรรคทั้ง 3 คน ได้มายื่นรายชื่อ บุคคลที่พรรคเพื่อไทย จะนำเสนอให้ ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้กับพรรคภูมิใจไทย เนื่องจากจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ และคาดว่าหลังจากนั้นจะมีการนัดหมาย ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรก ซึ่งจะมีวาระในการนำเสนอชื่อ ทั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสองคน เพื่อให้มีการลงมติ ซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทย เราจะมีการนำเสนอชื่อทั้งประธานและรองประธานทั้ง3 คน ให้มีการลงมติรับรอง
นอกจากนี้ยังมีการหารือ เรื่องไทม์ไลน์ ว่าหลังจากนั้นจะต้องดำเนินการอย่างไร ในทั้งสองพรรค แต่ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมจะนำมาพูด ซึ่งในขณะนี้เป็นเพียงแค่การนำเสนอและต้องรอลงมติ และรอการโปรดเกล้าฯ ซึ่งเมื่อมีการโปรดเกล้าฯ ให้มีประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จะมีขั้นตอนในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ดังนั้นสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะมีการนำเสนอ คือถ้าเราได้เป็นรัฐบาล เราจะมีพรรคร่วมรัฐบาลครบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพรรคหลักประกอบไปด้วยพรรคภูมิใจไทย ควบรวมกับพรรคเพื่อไทย และพรรคเล็ก ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ที่จะสามารถบริหาร ทางนิติบัญญัติและการบริหารประเทศ รวมถึงการดูแลรับใช้ประชาชน เพื่อให้เกิดความชัดเจน
เมื่อถามว่าจะเสนอชื่อใครเป็นประธานสภารองประธานสภา นายอนุทิน หัวรอพร้อมกับกล่าวว่า ขอให้รอก่อน มันเป็นมารยาท
เมื่อถามว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเสนอชื่อคนเป็นประธานสภา นายอนุทิน กล่าวว่า จะต้องเป็นคนที่มีความรู้และมีประสบการณ์ ถ้าเป็นไปได้ก็ให้มีความอาวุโส พอจะต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนับถือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รอบรู้กฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ในระดับหนึ่ง และเป็นที่ยอมรับของพรรคร่วมรัฐบาล
เมื่อถามว่าปิดดีลที่ 291 เสียงใช่หรือไม่ นายอนุทิน นายอนุทิน กล่าวว่า แถวๆ นั้นแหล่ะครับ
เมื่อถามว่าหากวันโหวตนายกรัฐมนตรี พรรคกล้าโหวต สนับสนุนแคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทยจากดึงร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราบอกแล้วว่าพรรคร่วมรัฐบาลคือตรงนี้
และเมื่อถามย้ำว่าทำไมถึงไม่มีผักกล้าทำและพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่า ตอนนี้มีจำนวนที่เหมาะสม และสะดวกต่อการบริหาร ราชการต่างๆ ในรัฐสภาแล้ว
เมื่อถามว่า ตำแหน่งรองประธานสภาในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย เป็นนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย ใช่หรือไม่ นายจุลพันธุ์ กล่าวว่า ได้ส่งรายชื่อให้กับนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ไม่ขอเปิดเผย ขอให้รอฟัง ในวันอาทิตย์ ที่ 15 มี.ค.69 ทีเดียว เรื่องอย่างนี้ต้องเป็นไปตามขั้นตอน ส่วนพรรคเพื่อไทยจะได้ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 2 หรือไม่ ขอให้รอดู
เมื่อถามว่าขณะนี้ว่าที่ฝ่ายค้านเตรียมโจมตีนายกฯ ในหลายประเด็น มีความพร้อมรับมืออย่างไร นายอนุทิน ระบุว่า เรามั่นใจว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทุกอย่าง พร้อมชี้แจง ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นฝ่ายค้าน เราเป็นผู้แทนสภาราษฎร เราเป็นคนสาธารณะก็พร้อมตอบ เพื่อให้คลายความกังวล ซึ่งเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นครั้งนี้หรือครั้งแรก
เมื่อถามว่ารายชื่อที่ส่งมาในวันนี้ มีแค่ตำแหน่งรองประธานสภาฯ ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีมาด้วยใช่หรือไม่ นายอนุทิน ระบุว่า ใช่ ยังไม่เลือกนายกฯเลย
เมื่อถามต่อว่า รายชื่อเป็นไปตามที่เสนอจะไม่มีการตีกลับเพื่อไปพิจารณาใหม่ใช่หรือไม่ นาจอนุทิน กล่าวว่า หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นคนเสนอมา ผมก็มั่นใจว่า ได้ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารพรรคแล้ว
ส่วนมีได้ยกหูคุยกับร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยังไม่ได้คุย
และเมื่อถามย้ำว่าคนเคยรักไปเป็นฝ่ายค้าน รู้สึกอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ชอบความรู้สึกนี้เลย แต่มันก็มีมีเหตุผลบางอย่าง มันฝืนไม่ได้ แต่ความเป็นเพื่อน ความผูกพัน ความรัก ก็ยังคงมี แต่ก็ไปปฎิบัติหน้าที่ที่ต่างกัน การเมืองก็เป็นอย่างนี้ วันนี้หนูกับหนิมก็มาอยู่ด้วยกัน
เมื่อถามว่าเขาสนับสนุนเราตั้งแต่แรกเหตุผลใดเราถึงไม่เลือกเขา นายอนุทิน ระบุว่า ไม่ได้บอกว่าเลือกหรือไม่เลือก เราไม่ต้องการเป็นแกนนำที่เป็นรัฐบาล 300 กว่าเสียง
เมื่อถามว่าหลังการเลือกนายกฯ จะมีการพูดคุยเคลียร์ใจกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ฝากผู้สื่อข่าวเคลียร์ด้วย
เมื่อถามว่ารายชื่อรัฐมนตรีสัดส่วนพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ นายจุลพันธุ์ กล่าวว่า ยังไม่เสร็จและก็ยังไม่ได้ส่ง อย่างที่บอกกระบวนการต้องเป็นเป็นไปทีละขั้นหลังเลือกประธานสภาและรองประธานเสร็จ จึงจะมาคุยเรื่องโครงสร้าง ครม. และการเสนอชื่อ ซึ่งวันนี้พรรคเพื่อไทยได้มีมติมอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคทำหน้าที่คัดสรรบุคลากรที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เมื่อถามว่าภูมิใจไทยได้แจ้งโควตาของพรรคเพื่อไทยแล้วหรือยัง นายจุลพันธุ์ กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหลักของเรา ให้มันเป็นไปตามขั้นตอน
เมื่อถามว่ารายชื่อรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมีปัญหาหรือไม่ นายจุลพันธุ์ ระบุว่า ยังไม่มีรายชื่อเลยยังไม่มีปัญหา ก่อนจะหัวเราะ
ส่วนเรื่องคุณสมบัติจะมีกระบวนการและขั้นตอนเมื่อถึงเวลาพรรคร่วมรัฐบาลจะส่งรายชื่อให้กับนายกรัฐมนตรีและจะถูกส่งต่อไปยังเลขาคณะรัฐมนตรี ไปดำเนินการตรวจสอบประวัติกับ 18 หน่วยงาน จึงไม่ต้องเป็นห่วง หากไม่ติดขัดข้อกฎหมายใดๆ ก็คงไม่มีปัญหา
เมื่อถามว่าสิทธิ์ขาดโควตาอยู่ที่พรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อย่าถามแบบนี้เลย ยังไม่ทันจะมาอยู่ด้วยกันก็มาถามแบบนี้ หลักๆมีอยู่แค่นี้ หลังจากนี้ก็ต้องหารือกัน สิ่งที่เห็นไม่ตรงกันในอดีตและนำมาสู่ความขัดแย้ง วันนี้ต้องกลับมาทำงานรับใช้บ้านเมืองด้วยกัน สิ่งที่เป็นประเด็นในอดีต ก็ควรหลีกเลี่ยง เพื่อไม่ให้กลับไปสู่จุดนั้นอีก
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยมั่นใจใช่หรือไม่ ว่าการจัดรัฐบาลในครั้งนี้ จะไม่มีเรื่องจริยธรรมของรัฐมนตรีคนไหนมาสะเทือนเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นไกด์ไลน์ที่ผูกพันกับองค์กรและบุคคล ต้องส่งรายชื่อมาสุ่มตรวจสอบหมดทุกคน ถ้าถามว่ารายชื่อรายชื่อผ่านการตรวจสอบหมดแต่พรรคภูมิใจไทย ไม่ถูกใจคนนี้แล้วขอให้พรรครวมเปลี่ยนยืนยันว่าไม่มี เพราะเป็นสิทธิ์ของพรรครวมที่จะต้องทำงานร่วมกัน ทำงานรับใช้บ้านเมืองไม่ใช่ทำงานรับใช้อารมณ์ตัวเอง