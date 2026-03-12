"อนุทิน" เปิดภท.รับพท.ส่งชื่อรองปธ.สภา ทักทาย “อ้าวหนิม หนูมารอหนิมตั้งนาน” กอดขำชื่นมื่น

ชื่นมื่น!! “อนุทิน” เปิดพรรครับ “เพื่อไทย” ส่งชื่อรองประธานสภาฯ ทักทาย “อ้าวหนิม หนูมารอหนิมตั้งนาน” พร้อมสวมกอดหัวเราะร่วน
วันนี้ (12มี.ค.) เมื่อเวลา 14:00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้าที่ทำการพรรคภูมิใจไทย โดยทันทีที่มาถึงนายอนุทินได้ลงมายืนรอต้อนรับคณะของพรรคเพื่อไทยที่นัดหมายเข้ายื่นรายชื่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
โดยในเวลา 14.17 น. คณะของพรรคเพื่อไทย นำโดยนายจุลพันธ์ ดำๆอมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
ทันทีที่นายจุลพันธุ์ลงจากรถ นายอนุทินได้กล่าวทักทายอย่างอารมณ์ดีว่า “อ้าวหนิม หนูมารอหนิมตั้งนาน ซึ่งนายจุลพันธ์ได้หัวเราะร่วน พร้อมกับยกมือไหว้ ขณะที่นายอนุทินได้โอบกอดไหล่และพากันขึ้นไปยังห้องประชุม ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างชื่นมื่น