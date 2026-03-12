กต.ประท้วงเหตุรุนแรงต่อเรือพาณิชย์ เชิญทูตอิหร่านสอบถามข้อเท็จจริงปมเรือไทยถูกโจมตี

กระทรวงการต่างประเทศประท้วงความรุนแรงต่อเรือพาณิชย์ เชิญเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย มาพบเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงปมเรือไทยถูกโจมตีที่ช่องแคบฮออร์มุซ “สีหศักดิ์” โทรคุย รมว.กต.โอมานเย็นนี้ ขอบคุณที่ช่วยลูกเรือไทย 20 คน และติดตามความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือที่ยังสูญหาญ 3 ราย
วันนี้(12 มี.ค.) ที่ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) ทำเนียบรัฐบาล นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงความคืบหน้ากรณีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทย “มยุรีนารี” ประสบเหตุได้รับความเสียหายบริเวณท้ายเรือ ระหว่างเดินเรือในทะเลใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยเรือลำดังกล่าวมีลูกเรือชาวไทยทั้งหมด 23 คน และเพิ่งออกเดินทางจากท่าเรือเมืองคาลิฟา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศโอมานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทย โดยกองทัพเรือโอมานสามารถช่วยเหลือลูกเรือได้แล้ว 20 คน และนำขึ้นฝั่งที่เมืองคาซาบ ประเทศโอมานอย่างปลอดภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือที่ยังสูญหายอีก 3 คน
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้ติดต่อกัปตันเรือและยืนยันว่าลูกเรือทั้ง 20 คนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง แต่ยังต้องดูแลสภาพจิตใจ โดยตัวแทนท้องถิ่นของบริษัทเจ้าของเรือได้จัดที่พักในโรงแรมให้ พร้อมเตรียมจัดให้มีการพบจิตแพทย์เพื่อดูแลสภาพจิตใจ
ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตไทยกำลังอยู่ระหว่างการเดินทางทางรถยนต์ไปยังพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวยังเป็นเขตห้ามบิน เพื่อเข้าเยี่ยมและให้การดูแลลูกเรือไทย รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทย
นายปาณิดลกล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ระบุว่า ขณะนี้เรือสัญชาติไทยทั้งหมดได้เดินทางออกจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแล้ว และไม่มีเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไทยตกค้างอยู่ในพื้นที่
ด้านท่าทีทางการทูต กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อความตึงเครียดในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงจากการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐฯ รวมถึงการตอบโต้ของอิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งประชาชนของประเทศอื่น ๆ เช่น กรณีลูกเรือไทยที่ประสบเหตุ
“ประเทศไทยจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุด ลด ระดับความตึงเครียดในทันที และกลับสู่การเจรจาเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลาย และบั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาค และของโลก
“รวมทั้งขอประท้วงความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเรือพาณิชย์ และแสดงความห่วงกังวลในเรื่องนี้ด้วยครับ
“โดยในช่วงเช้าวันนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย มาพบเพื่อหารือข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ด้วยนะครับ”
นายปาณิกล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) มีกำหนดหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโอมาน เพื่อขอบคุณรัฐบาลโอมานที่ให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทย และติดตามความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือที่ยังสูญหายอีก 3 คนต่อไป.