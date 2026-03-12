xs
xsm
sm
md
lg

“มัลลิกา” พร้อมทำหน้าที่รองปธ.สภาฯ คนที่ 1 หลังสื่อทักมีชื่อติดโผ บอกใครได้ตำแหน่งก็ยินดีด้วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สส.ลพบุรี ภท. พร้อมทำหน้าที่ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 หลังสื่อทักมีชื่อติดโผ บอกใครได้ตำแหน่งก็ยินดีด้วย เลี่ยงตอบเพราะมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชี้อาจเพราะแก่แล้ว

วันที่ (12 มีนาคม) ที่พรรคภูมิใจไทย นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่มีรายชื่อนั่งตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ว่า ชื่อก็มาจากสื่อมวลชนนั่นแหละ ตนยังไม่ทราบและยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้

เมื่อถามว่า หากได้ตำแหน่งนี้ก็พร้อมทำงานใช่หรือไม่ นางสาวมัลลิกา ระบุว่า ถ้าหากตนเองได้เป็นก็พร้อมทำงาน หรือใครได้ก็ยินดีกับเขา

สำหรับมิติใหม่ในการนั่งบัลลังก์ควบคุมสภา ในยุคนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไร นางสาวมัลลิกา เลี่ยงที่จะตอบ ผู้สื่อข่าวจึงถามอีกว่าเป็นเพราะมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคได้ใช่หรือไม่ นางสาวมัลลิกา ระบุว่า อาจเป็นเพราะอายุเยอะแล้ว และปฏิเสธที่จะตอบในเรื่องนี้ โดยชวนสื่อไปทานกาแฟแทน