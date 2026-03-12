เมล็ดพันธุ์ที่ “เจ๊รวย” หว่าน งอกงามเป็นหมอของบ้านเฮา

สำหรับนักการเมืองคนดังอย่างหญิงแกร่งเมืองอำนาจเจริญ “เจ๊รวย” สุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ 2 สมัย อดีตเลขานุการรัฐมนตรีคมนาคม ที่ผู้ใหญ่ในพรรคสีน้ำเงินไว้วางใจในสไตล์ “งานยาก งานชน ทำได้หมด”
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นอกจากบทบาทในสนามการเมืองที่ลุยงานเพื่อประเทศและพรรคสีน้ำเงินอย่างเต็มที่แล้ว
อีกมุมหนึ่งที่เธอทำอย่างต่อเนื่อง คือการตอบแทนบ้านเกิด ด้วยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องชาวอำนาจเจริญทั้งการช่วยเหลือสังคม ผลักดันโครงการสาธารณูปโภค สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนในพื้นที่มีรายได้และยืนได้ด้วยตัวเอง
แต่ยังมีอีกภารกิจหนึ่งที่ “เจ๊รวย”ทำแบบเงียบๆ มานาน นั่นคือการให้โอกาสทางการศึกษา สนับสนุนทุนให้เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน ให้มีโอกาสเรียนต่อ แม้หลายคนจะเผชิญปัญหาครอบครัว อาทิ พ่อแม้หย่าร้าง หรือฐานะทางบ้าน
สิ่งที่เธอค่อยๆ ทำมาอย่างสม่ำเสมอ วันนี้เริ่มออกดอกออกผล ไม่เพียงสร้างความสุขให้ผู้ให้ แต่ยังกลายเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
ล่าสุด “สุขสมรวย” ได้โพสต์เล่าความภูมิใจผ่านเฟซบุ๊ก “เจ๊รวยของคนอำนาจ” ด้วยข้อความชื่นใจว่า“ปลื้มใจและยินดีกับลูกสาวฝาแฝด หมอวา – หมอเมย์ ค่ะ”
เมื่อข่าวดีส่งมาถึงว่า ทั้งสองกำลังจะถึงวันปัจฉิมนิเทศ และกำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นคุณหมอสมความตั้งใจ พร้อมชวน “พ่อชัช – แม่รวย” ที่เปรียบเหมือนเป็นพ่อแม่จริงๆ ของสองคุณหมอ ไปร่วมแสดงความยินดีในวันสำคัญของชีวิต ทำเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่ ปลื้มใจไม่น้อย
เพราะตลอดเส้นทางที่ผ่านมา “หมอวา – หมอเมย์” เป็นเด็กดี ขยัน อดทน และตั้งใจเรียนมาโดยตลอด จนวันนี้กำลังจะกลายเป็นความภูมิใจของครอบครัว และของลูกหลานอำนาจเจริญบ้านเฮา
ความหวังของครอบครัว คืออยากเห็นทั้งสองคนกลับมาเป็นคุณหมอที่ดูแลรักษาพี่น้องประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญ ให้บ้านเกิดมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เก่ง และมีหัวใจของความเสียสละ
น่าเสียดายที่ในวันที่ 14 มีนาคม “แม่รวย” ติดภารกิจประชุมสภาฯ ที่กรุงเทพฯ จึงไม่สามารถไปร่วมแสดงความยินดีได้ด้วยตัวเอง จึงให้ “พี่มอส” เดินทางไปแสดงความยินดีแทน
แต่ถึงตัวจะไม่ได้ไป หัวใจของคนเป็นแม่ก็คงเต็มไปด้วยความภูมิใจ เพราะเมล็ดพันธุ์แห่งการศึกษา ที่หว่านไว้ด้วยความตั้งใจ วันนี้ได้เติบโตเป็น “หมอสองคน” ที่กำลังจะออกไปช่วยดูแลผู้คนในสังคม
เรียกว่า…ผลลัพธ์ของการให้โอกาสทางการศึกษา ไม่ได้สร้างแค่อนาคตของเด็กคนหนึ่ง
แต่กำลังสร้าง “หมอของบ้านเฮา” เพิ่มขึ้นอีกสองคน
จึงต้องบอกว่า…ความปลื้มใจครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ “เจ๊รวย” แต่เป็นความภูมิใจของคนอำนาจเจริญทั้งจังหวัดเลยทีเดียว