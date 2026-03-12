เลขาสภาฯ แจงขั้นตอนโหวตเลือกประธาน-รองประธาน 15 มี.ค. พรรคส้มนัดเคาะชื่อคนขึ้นชิงพรุ่งนี้

เลขาธิการสภาผู้แทนฯ แจงขั้นตอนโหวตประธานสภาฯและรองประธานสภาฯ 15 มี.ค.นี้ ขณะที่ ปชน.นัดถกเคาะส่งคนชิง ปธ.-รอง ปธ.สภาฯ พรุ่งนี้
วันที่ 12 มี.ค.นายศิโรจน์ แพทยพันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงขั้นตอนการโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 มี.ค. ว่า โดยนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ซึ่งมีอาวุโสสูงสุดในสภาชุดนี้ เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราว และจะมีการนัดซ้อมกระบวนการโหวตก่อน
สำหรับระยะเวลาที่ใช้โหวตในตำแหน่งประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ทั้ง 3 คน หากไม่มีการเสนอชื่อแข่งขัน หรือมีเพียงรายชื่อเดียวในแต่ละตำแหน่ง ก็ไม่ต้องโหวต แต่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อดำรงตำแหน่งแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมสภา คนละ 10 นาที การโหวตก็จะเสร็จสิ้นเร็ว แต่หากมีการเสนอชื่อแข่งก็ต้องเป็นการลงคะแนนลับตามข้อบังคับ ซึ่งประเมินว่าหากมีการเสนอชื่อแข่งอาจใช้เวลาโหวตตำแหน่งละ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยเป็นการลงคะแนนลับ เรียงตามตัวอักษร รับบัตรเพื่อเข้าคูหาเขียนชื่อบุคคลที่จะให้ดำรงตำแหน่ง และนำไปหย่อนลงคูหา ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งนับคะแนน โดยเป็นตัวแทน สส.จากละพรรคร่วมด้วย
ทั้งนี้ มีรายงานว่าพรรคประชาชนจะเสนอชื่อบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร และอาจรวมถึงตำแหน่งรองประธานสภาฯ ด้วย โดยจะมีการประชุม สส.พรรคเพื่อเคาะชื่อบุคคลที่จะส่งเข้าชิงตำแหน่งดังกล่าวในวันพรุ่งนี้(13 มี.ค.)