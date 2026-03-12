“อนุทิน” เปิดงาน THAIFEX – HOREC ASIA 2026 หนุนไทยเป็นฮับ HoReCa เอเชีย คาดเงินสะพัด 3.5 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า THAIFEX – HOREC ASIA 2026 งานแสดงสินค้าธุรกิจบริการและร้านอาหารครบวงจร โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ HoReCa (โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่และการจัดเลี้ยง) ของภูมิภาคเอเชีย จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย (TCC) และโคโลญเมสเซ่ (KM) เยอรมนี ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งเป้าดึงดูดผู้เข้าชม ผู้ซื้อ และนักธุรกิจจากทั่วโลกไม่น้อยกว่า 20,000 ราย และคาดสร้างมูลค่าการค้ากว่า 3,500 ล้านบาท
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “งานแสดงสินค้า THAIFEX – HOREC ASIA เป็นเวทีการค้าระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้ซื้อจากทั่วโลกได้เชื่อมโยงเครือข่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรม HoReCa” พร้อมระบุว่าการจัดงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา รวบรวมสินค้า บริการ และนวัตกรรมอย่างครอบคลุมครบวงจร ตอบโจทย์ผู้ประกอบการทุกระดับ โดยมีผู้แสดงสินค้าชั้นนำเกือบ 700 บริษัท จาก 35 ประเทศ (รวมประเทศไทย)
นายอนุทิน กล่าวเสริมว่า จากความสำเร็จของการจัดงานและการเติบโตของภาคธุรกิจ HoReCa สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการมีส่วนกำหนดอนาคตของธุรกิจโรงแรมและการบริการของโลก ซึ่งจุดแข็งของไทยไม่ได้อยู่แค่สินค้าและบริการ แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมอาหาร การออกแบบ ไลฟ์สไตล์ ตลอดจน “การต้อนรับและไมตรีจิตแบบไทย” ที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยในเวทีสากล
โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลผู้นำเข้ารายสำคัญจากประเทศต่าง ๆ ภายใต้โครงการ “มิตรแท้การค้าไทย 2569 (Thailand’s Best Friend)” จำนวน 20 ราย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแสดงความขอบคุณในความร่วมมือแก่กลุ่มผู้นำเข้ารายสำคัญ ผู้ที่มีบทบาทในการขยายตลาดและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าของประเทศ
สำหรับงานแสดงสินค้า THAIFEX – HOREC ASIA 2026 จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 35,000 ตารางเมตร รวบรวมผู้ประกอบการและแบรนด์จากนานาประเทศ ครอบคลุม 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ Bakery & Ice-Cream, Café & Bar, Cleaning & Laundry, Dining, Furnishing, Kitchen, Services, Tech และ Wellness พร้อมโซนพิเศษ HoReCaFood
ภายในงานยังอัดแน่นด้วยไฮไลต์มากมาย อาทิ พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรม THAIFEX – HOREC Xperiential Zone, งานเสวนาสร้างองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ THAIFEX – HOREC Academy, การมอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น THAIFEX – HOREC Innovation Awards, การแข่งขันงานแม่บ้านโรงแรมชิงแชมป์ประเทศไทย Thailand Ultimate Housekeeping Challenge, การแข่งขันคั่วกาแฟระดับอาเซียน ASEAN Coffee Roasting Championship และกิจกรรมอบรมและสาธิตการประเมินคุณภาพกาแฟ ACF Coffee Appreciation Protocol ที่คนทำธุรกิจคาเฟ่และคอกาแฟไม่ควรพลาด
งานแสดงสินค้า THAIFEX – HOREC ASIA 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2569 เวลา 10.00-18.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีได้ที่ www.thaifex-horec.asia