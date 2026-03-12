‘ชนนพัฒฐ์’พบดีเอสไอรับทราบข้อหาจัดให้เล่นพนัน-ฟอกเงิน ยันเป็นคดีเก่า มั่นใจพยานหลักฐาน

‘ชนนพัฒฐ์’ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาดีเอสไอตามหมายเรียก ข้อหาจัดให้เล่นพนัน-ฟอกเงิน ยันเป็นคดีเก่า มั่นใจพยานหลักฐาน ไม่กังวลเรื่องประกันตัว
วันนี้ (12 มี.ค.69) นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม พร้อมทนายความเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวน กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามหมายเรียกครั้งที่ 1 ในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรืออ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และร่วมกันฟอกเงินเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ
เมื่อเดินทางถึงมีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเดินเข้ารับตัวถึงลานจอดรถ และพาเดินเข้าไปยังอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ระหว่างนั้นสื่อมวลชนเข้าสอบถามนายชนนพัฒฐ์ถึงการเดินทางมาในวันนี้ โดยนายชนนพัฒฐ์ยืนยันว่า วันนี้มาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวน และนำเอกสารคำชี้แจงมาชี้แจงด้วย โดยไม่ได้รู้สึกกังวลใจเรื่องของการประกันตัว แม้จะยังไม่มีเอกสิทธิ์ความเป็น สส.คุ้มครอง เนื่องจากยังไม่ได้เปิดประชุมสภาฯ
นายชนนพัฒฐ์ยอมรับว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีเก่าตั้งแต่ปี 2562 ที่มีการขยายผลของเจ้าหน้าที่แล้วพบว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนรายละเอียดเป็นเรื่องในคดี และมั่นใจในพยานหลักฐานว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนกรณีที่ ปปง.อายัดทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ไม่ได้รู้สึกกังวลใจ และจะค่อย ๆ ชี้แจงไปทีละเรื่อง
ทั้งนี้ ตลอดการตอบคำถามสื่อมวลชน นายชนนพัฒฐ์มีสีหน้ายิ้มแย้ม ไม่ได้มีท่าทีกังวลหรือเครียดแต่อย่างใด