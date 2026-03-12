“ธนกร” สั่งโรงงานรีไซเคิลฯ 2 แห่งโดนไฟไหม้ที่ปราจีนฯ หยุดกิจการ–ห้ามเคลื่อนย้ายกากอุตฯ ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

“ธนกร” สั่งคุมเข้ม! หยุดกิจการ–ห้ามเคลื่อนย้ายกากอุตฯ ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลปราจีนบุรี 2 แห่ง คาดเสียหายกว่า 20 ล้าน
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้โรงงานคัดแยกของเสีย 2 แห่งซึ่งอยู่ติดกัน เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 69 ที่ผานมา ใน ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีว่า ได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี (สอจ.ปราจีนบุรี) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลเพื่อควบคุมเพลิง และประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ฯ รายงานว่า ปัจจุบันสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วตั้งแต่เวลา 17.00น. ของวันที่ 11 มี.ค. โดยไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ต้นเพลิงเริ่มลุกไหม้จากโรงงานบริษัท วิริยะรุ่งเรืองรีไซเคิล จำกัด ก่อนจะลุกลามไปโรงงานบริษัท ยุทธนาศิลป์ รีไซเคิล จำกัด ทำให้อาคารโรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ เสียหายทั้ง 2 โรงงาน ประมาณการมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 10 ล้านบาทต่อโรงงาน อย่างไรก็ตาม สันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของโรงงานบริษัท วิริยะรุ่งเรืองฯ ทำให้เกิดประกายไฟจนลุกไหม้อาคารทั้งหลัง และลุกลามไปยังอาคารโรงงานของบริษัท ยุทธนาศิลป์ฯ ซึ่งตั้งอยู่ติดกัน
นายธนกร กล่าวอีกว่า เนื่องจากโรงงานทั้งสองเป็นโรงงานลำดับที่ 105 คัดแยกของเสียที่ไม่อันตราย สอจ.ปราจีนบุรี จะประสานกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อออกคำสั่งฯ ให้โรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราว โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พร้อมสั่งห้ามเคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรม เพื่อกำจัดและบำบัดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
"ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานบ่อยครั้ง โดยภายในสัปดาห์เดียวมีกว่า 3 โรงงาน ดังนั้น จึงสั่งการให้ กรอ. ลงพื้นที่สอบสวนอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต" นายธนกร กล่าว