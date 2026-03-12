"สนธิญา" เตรียมร้อง DSI-ป.ป.ช.สอบกรมการขนส่งทางบก-สมอ.ไม่รับจดทะเบียนรถยนต์ขนาดใหญ่-เครื่องยนต์เก่าขนาดใหญ่ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ส่อทุจริต

"สนธิญา" เตรียมร้อง DSI-ป.ป.ช. สอบกรมการขนส่งทางบกและ สมอ.ไม่รับจดทะเบียนรถยนต์ขนาดใหญ่ เครื่องยนต์เก่าขนาดใหญ่ และตัวถังรถยนต์ใช้แล้ว ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ส่อไม่โปร่งใส ทุจริต ทำให้ผู้ประกอบการเสียหาย
นายสนธิญา สวัสดี ในฐานะผู้ก่อตั้งพรรคธรรมราษฎร์ เปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 จะเดินทางเข้ายื่นร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI และ ป.ป.ช. เพื่อให้ตรวจสอบ 2 หน่วยงาน คือ กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)
กรณีผู้นำเข้ารถยนต์ขนาดใหญ่และเครื่องยนต์เก่าขนาดใหญ่ (ดีเซล) และตัวถังรถยนต์ใช้แล้ว นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายให้ผู้ประกอบการขนส่งรายย่อย ที่เป็นเวลามาประมาณ 10 กว่าปีแล้ว ขณะนี้มีปัญหาของหน่วยงาน มาตรฐานอุตสาหกรรมและกรมขนส่งทางบกที่ไม่ได้ดำเนินการรับจดทะเบียนของประกอบยนต์ทั้ง 2 ประเภท โดยไม่มีเหตุผลประกอบอันสมควร จึงทำให้ผู้ประกอบการนำเข้า ผู้ซื้อ และธุรกิจรายย่อย ที่มีการสั่งซื้อ และดำเนินกระบวนการซื้อขายเรียบร้อยไปแล้ว อันมาจากทั้ง 2 หน่วยงานไม่รับตรวจสอบและรับจดทะเบียน
อย่างไรก็ตามตนได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการและอาจจะมีการดำเนินการที่ไม่โปร่งใส่และทุจริต จึงเรียกร้องให้ DSI เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมาย
พร้อมกับร้องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบผู้บริหารหน่วยงานกรมขนส่งทางบก และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ปล่อยปะละเว้น ทำให้ผู้ประกอบการเสียหายเพื่อ ป.ป.ช. ดำเนินการ ทั้ง 2 หน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่าย รวมถึงผู้ประกอบการ ที่มาร้องเรียนกับตนต่อไป