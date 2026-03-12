วิปวุฒิสภา ขานรับนโยบายรัฐบาลสั่ง สว.งด-เลื่อน เดินทางเยือนต่างประเทศ หนุนมาตรการรับมือวิกฤตตะวันออกกลาง พร้อมนัดประชุม 16 - 17 มี.ค.
ที่รัฐสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ได้นัดประชุมวิปวุฒิสภา เมื่อ 11 มี.ค. เพื่อพิจารณาการบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ในวันที่ 16 -17 มี.ค. โดยมีวาระพิจารณาสำคัญ คือ ในวันที่ 16 มี.ค. พิจารณาเรื่องด่วน ตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 คน ขณะที่การประชุมวันที่ 17 มี.ค. จะพิจารณาเรื่องที่กมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ 4 เรื่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวิปวุฒิสภา ได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางและผลกระทบต่อประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ และเห็นควรให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือ กมธ.ปรับเปลี่ยนการประชุมเป็นการประชุมออนไลน์เพื่อลดการเดินทางมาประชุมที่อาคารรัฐสภา และให้งดหรือเลื่อนการเดินทางไปประชุมทวิภาคีและไปเยือนต่างประเทศในช่วงนี้ออกไปก่อน ในส่วนของบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาให้พิจารณาทำงานจากที่บ้าน ตามความจำเป็นและเหมาะสม