ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย แจงปมถูกพาดพิงการเมือง ย้ำทำงานด้วยจิตอาสา ไม่เกี่ยวข้องการเลือกตั้ง

วันนี้(12 มี.ค.)ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์กรณีมีการกล่าวพาดพิงในสื่อว่า อสม.ถูกใช้ในการเลือกตั้งมากที่สุด ชี้เป็นการสื่อสารที่อาจทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อน ยืนยัน อสม.กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศทำงานเพื่อสุขภาพประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยวข้องกิจกรรมทางการเมือง พร้อมขอทุกฝ่ายระมัดระวังการสื่อสารข้อมูล
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อบางช่องทาง ซึ่งมีการกล่าวพาดพิงว่า “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นหน่วยงานที่ถูกใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมในการเลือกตั้งมากที่สุด” นั้น
นายอมรินทร์ นิ่มนวล ประธานชมรม อสม.แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ขอแสดงความห่วงใยต่อการสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อบทบาทหน้าที่ของพี่น้อง อสม. ทั่วประเทศ
อสม. เป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย ทำงานด้วยจิตอาสา เสียสละ และทุ่มเทเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี โดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เฝ้าระวังโรค และดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยด้านสุขภาพต่าง ๆ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อสม. ทั่วประเทศได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในจริยธรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและชุมชนเป็นสำคัญ มิได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายการเลือกตั้ง
ที่ผ่านมา อสม. มีบทบาทสำคัญร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับชุมชน เรามีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สำคัญคือเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่พลเมืองที่ดี ได้ย้ำเตือนสมาชิก อสม. ทุกท่าน ว่าต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเคารพต่อกฎหมายอย่างสูงสุด และห้ามใช้สถานะ อสม. ไปเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้สมัครที่เกี่ยวข้องทางการเมือง
การกล่าวพาดพิงในลักษณะเหมารวมต่อ อสม. อาจส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพี่น้อง อสม.กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกหมู่บ้านและชุมชน ชมรม อสม.แห่งประเทศไทย จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารข้อมูล และขอให้สังคมพิจารณาบทบาทที่แท้จริงของ อสม. ซึ่งเป็นพลังสำคัญของระบบสุขภาพชุมชน และเป็นแบบอย่างของการทำงานเพื่อส่วนรวม
ในนามของชมรม อสม.แห่งประเทศไทย ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของพี่น้อง อสม. ทุกคน พร้อมทั้งยืนหยัดสนับสนุนการทำงานตามหลักการจรรยาบรรณของ อสม. มุ่งมั่นในการดูแลสุขภาพประชาชน และร่วมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ต่อไป
“อสม. คือพลังของชุมชน ทำงานด้วยหัวใจอาสา เพื่อสุขภาพของประชาชนทุกคน”