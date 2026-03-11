"อนุทิน" เปิดงาน THAIFEX หารือทูตออสเตรเลียจัดหาแหล่งพลังงานเพิ่ม เบ่งกล้ามโชว์หลังสื่อถามหายป่วยหรือยัง

นายกฯ เบ่งกล้ามโชว์แข็งแรง หลังสื่อถามหายป่วยหรือยัง เปิดงาน THAIFEX - HOREC ASIA 2026 ชิมสินค้าฝีมือคนไทย ไม่บอกเปิดปากหลังโหวตประธานสภา-นายกฯ หรือไม่ ขณะที่บ่ายนี้เตรียมคุยเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย หารือซื้อพลังงาน ยัน มีกระทรวงพลังงานรับผิดชอบหาแหล่งน้ำมันเพิ่ม หลังอิหร่านเริ่มวางกับระเบิดช่องแคบฮอร์มุซ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มี.ค. ที่ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า THAIFEX - HOREC ASIA 2026 ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รอให้การต้อนรับ
เมื่อเดินทางถึงสื่อมวลชนสอบถามถึงอาการป่วยของนายกรัฐมนตรีว่าหายดีแล้วหรือยัง นายกรัฐมนตรี ทำท่าเบ่งกล้ามแข็งแรง และยิ้มให้กับสื่อโดยไม่ได้พูดอะไร ก่อนเดินเข้าร่วมงาน
นายอนุทิน กล่าวว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน และการเติบโตของภาคธุรกิจ HoReCa สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของธุรกิจโรงแรม และการบริการของโลก ซึ่งจุดแข็งของไทยไม่ได้อยู่แค่สินค้า และบริการ แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมอาหาร การออกแบบ ไลฟ์สไตล์ ตลอดจนการต้อนรับและไมตรีจิตแบบไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยในเวทีสากล
จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ จัดแสดงสินค้า ซึ่งระหว่างเดินชมสินค้า ผู้สื่อข่าวได้ถามย้ำนายกรัฐมนตรีว่าหายป่วยแล้วใช่หรือไม่ ซึ่งนายอนุทิน นำมือมาจับที่คอแสดงอาการว่าเจ็บคอ กล่าวสั้นๆว่า หายแล้ว ผู้สื่อข่าวจึงถามว่าสามารถตอบคำถามผู้สื่อข่าวได้แล้วใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี หัวเราะก่อนกล่าวว่า ยังป่วยอยู่
ผู้สื่อข่าวถึงถามย้ำว่า นายกฯจะป่วยอีกกี่วัน หรือต้องรอหลังโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกฯจึงจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้ นายกฯหัวเราะในลำคอ และยิ้มก่อนกล่าวว่า ชอบแกล้งอยู่เรื่อย พร้อมชี้แจ้งว่า เมื่อวานท้องเสีย เพราะทานอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นของดิบ
ก่อนที่นายกฯจะเดินชมสินค้าต่อ พร้อมชิมน้ำซุปที่ปรุงโดยเครื่องปรุงสกัดจากผัก ซึ่งมีรสเค็มใช้แทนเกลือ เหมาะสำหรับผู้ป่วย เป็นสินค้าของไทย พร้อมชิมไอศกรีมที่ทำจากนมถั่วเหลือง และช็อกโกแลต จ.ตาก นายอนุทินถึงกับออกปากว่า ของคนไทยอร่อยที่สุด
ขณะที่ในช่วงกลางวันนายกฯ มีกำหนดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นการส่วนตัวร่วมกับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย น.ส.แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ส ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเป็นการเจรจาซื้อน้ำมันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า นัดกันมานานแล้ว เมื่อถามย้ำว่า จะเจรจาซื้อน้ำมันจากออสเตรเลียใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็คุยไว้ทั้งหมด
อย่างไรก็ตามก่อนที่นายกฯจะเดินทางกลับ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการจัดหาแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมหลังอิหร่านประกาศวางทุ่นระเบิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะทำให้การจัดหาพลังงานยากขึ้นหรือไม่ ว่า เรามีกระทรวงพลังงานรับผิดชอบ เราไม่ได้ซื้อจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง เรามีเครือข่ายในการซื้อจัดหาน้ำมันจากทั่วโลก แต่ไม่ได้ตอบคำถึงมาตรการเวิร์คฟอร์มโฮมสำหรับประชาชน
นอกจากนี้ นายกฯ ไม่ได้ตอบคำถามกรณีนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศจะเจรจากับไทยขอคืนพื้นที่หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงเรื่องการถ่ายโอน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้า มาอยู่ภายใต้กำกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย