"อนุทิน" เปิดงาน THAIFEX หารือทูตออสเตรเลียจัดหาแหล่งพลังงานเพิ่ม เบ่งกล้ามโชว์หลังสื่อถามหายป่วยหรือยัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกฯ เบ่งกล้ามโชว์แข็งแรง หลังสื่อถามหายป่วยหรือยัง เปิดงาน​ THAIFEX - HOREC ASIA 2026​ ชิมสินค้าฝีมือคนไทย​ ไม่บอก​เปิดปาก​หลังโหวตประธานสภา​-นายกฯ​ หรือไม่​ ขณะที่บ่ายนี้เตรียมคุยเอกอัครราชทูต​ออสเตรเลีย​ หารือซื้อพลังงาน​ ยัน มีกระทรวงพลังงานรับผิดชอบหาแหล่งน้ำมันเพิ่ม​ หลังอิหร่านเริ่มวางกับระเบิดช่องแคบฮอร์มุซ​

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มี.ค. ที่ศูนย์การแสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า THAIFEX - HOREC ASIA 2026 ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีนางศุภจี สุธรรมพันธ์ุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รอให้การต้อนรับ

เมื่อเดินทางถึงสื่อมวลชนสอบถามถึงอาการป่วยของนายกรัฐมนตรีว่าหายดีแล้วหรือยัง นายกรัฐมนตรี ทำท่าเบ่งกล้ามแข็งแรง และยิ้มให้กับสื่อโดยไม่ได้พูดอะไร ก่อนเดินเข้าร่วมงาน


นายอนุทิน กล่าวว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน และการเติบโตของภาคธุรกิจ HoReCa สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของธุรกิจโรงแรม และการบริการของโลก ซึ่งจุดแข็งของไทยไม่ได้อยู่แค่สินค้า และบริการ แต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมอาหาร การออกแบบ ไลฟ์สไตล์ ตลอดจนการต้อนรับและไมตรีจิตแบบไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยในเวทีสากล

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ จัดแสดงสินค้า​ ซึ่งระหว่างเดินชมสินค้า​ ผู้สื่อข่าวได้ถามย้ำนายกรัฐมนตรี​ว่าหายป่วยแล้วใช่หรือไม่​ ซึ่งนายอนุทิน​ นำมือมาจับที่คอแสดงอาการว่าเจ็บคอ​ กล่าวสั้นๆว่า​ หายแล้ว​ ผู้สื่อข่าวจึงถามว่าสามารถตอบคำถามผู้สื่อข่าวได้แล้วใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี​ หัวเราะก่อนกล่าวว่า ยัง​ป่วยอยู่​


ผู้สื่อข่าวถึงถามย้ำว่า นายกฯจะป่วยอีกกี่วัน หรือต้องรอหลังโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรนายกฯจึงจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้​ นายกฯหัวเราะในลำคอ และยิ้มก่อนกล่าวว่า ชอบแกล้งอยู่เรื่อย​ พร้อมชี้แจ้งว่า เมื่อวานท้องเสีย เพราะทานอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นของดิบ

ก่อนที่นายก​ฯ​จะเดินชมสินค้าต่อ​ พร้อมชิม​น้ำซุปที่ปรุงโดยเครื่องปรุงสกัดจากผัก ซึ่งมีรสเค็มใช้แทนเกลือ เหมาะสำหรับผู้ป่วย​ เป็นสินค้าของไทย พร้อมชิมไอศกรีมที่ทำจากนมถั่วเหลือง​ และช็อก​โกแลต​ จ.ตาก​ นายอนุทินถึงกับออกปากว่า​ ของคนไทยอร่อยที่สุด


ขณะที่ในช่วงกลางวันนายกฯ มีกำหนดการรับประทานอาหารกลางวันเป็นการส่วนตัวร่วมกับ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย น.ส.แอนเจลา เจน แม็กดอนัลด์ส​ ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเป็นการเจรจาซื้อน้ำมันหรือไม่​ นายอนุทิน กล่าวว่า​ นัดกันมานานแล้ว​ เมื่อถามย้ำว่า จะเจรจาซื้อน้ำมันจากออสเตรเลีย​ใช่หรือไม่​ นายกฯ​ กล่าวว่า​ ก็คุยไว้ทั้งหมด​

อย่างไรก็ตามก่อนที่นายกฯจะเดินทางกลับ​ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการจัดหาแหล่งน้ำมันเพิ่มเติม​หลังอิหร่านประกาศวางทุ่นระเบิดช่องแคบฮอร์มุซ​ ซึ่งจะทำให้การจัดหาพลังงานยากขึ้นหรือไม่​ ว่า​ เรามีกระทรวงพลังงาน​รับผิดชอบ​ เราไม่ได้ซื้อจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง​ เรามีเครือข่ายในการซื้อจัดหาน้ำมันจากทั่วโลก​ แต่ไม่ได้ตอบคำถึงมาตรการเวิร์ค​ฟอร์มโฮมสำหรับประชาชน


นอกจากนี้ นายกฯ​ ไม่ได้ตอบคำถามกรณีนายฮุน​ มาเนต​ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศจะเจรจากับไทยขอคืนพื้นที่หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์​ รวมถึงเรื่องการถ่ายโอน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน​ ราชอาณาจักรภาค 4​ ส่วนหน้า​ มาอยู่ภายใต้กำกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย​











