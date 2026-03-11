"ศุภจี" เผยพาณิชย์มีมาตรการรับมือราคาสินค้าทั้งระยะสั้น-ยาว ชี้ WFH ตามความเหมาะสม ใครพร้อมก็ทำ

"ศุภจี" เผยพาณิชย์เกาะติดราคาสินค้า-พลังงานรายวัน ยันมาตรการพร้อมรับมือทั้งระยะสั้น-ยาว วอน ปชช. อย่าตื่นตระหนก ขอติดตามข่าว ศบก.แถลงทุกวัน ย้อนถามกลับ “ทำไมถึงเป็นอย่างนั้น” หลังสื่อถาม WFH ถูกมองเพิ่มภาระค่าไฟให้ ปชช.บอกใครพร้อมก็ทำ ถ้าลำบากก็ไม่มีความจำเป็น ขอให้ดูที่ความเหมาะสม ทุกคนต้องช่วยกัน
วันที่ 11 มี.ค.นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบล้งมะพร้าว เพื่อตรวจสอบถึงกลุ่มนอมินี ว่า ”ไม่มีอะไร“ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงไปดำเนินการแล้ว เมื่อถามว่า กระทรวงพาณิชย์จะทำให้ราคามะพร้าวขยับได้มากกว่านี้หรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกับปัญหาล้งซะทีเดียว เพราะราคาน้ำมะพร้าว ยังมีเรื่องของอุปสงค์และอุปทาน
ผู้สื่อข่าวถามว่า เรื่องเศรษฐกิจในประเทศ มีผลกระทบ อย่างไร นางศุภจี กล่าวว่า ตอนนี้มีเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะราคาพลังงาน เพราะจะเป็นตัวชี้วัดของราคาสินค้า ทั้งอุปโภคและบริโภค ซึ่งเรามีศูนย์บริหาร และติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ ศบก. เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานงานกันกับหลายกระทรวง เพื่อทำให้มั่นใจว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เราจะสามารถมีนโยบาย หรือมาตรการมาช่วยปกป้อง ประชาชนได้
เมื่อถามว่า ประชาชนไม่จำเป็นจะต้องตื่นตระหนกมากไปใช่หรือไม่ นางศุภจี กล่าวว่า ตอนนี้ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ซึ่งก็จะมีการแถลงข่าวทุกวันอยู่แล้วว่าจะมีสถานการณ์แบบใด ขอให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก และขอให้ช่วยกันในเรื่องของพลังงาน ช่วยกันให้ถึงที่สุด
เมื่อถามว่า แม้สถานการณ์ยืดเยื้อจะมีมาตรการรับมือนะยะยาวใช่หรือไม่นางศุภจี กล่าวว่า เรามีการวางมาตรการไว้ ถ้าเป็นผลกระทบระยะสั้น หรือ ระยะยาวเราก็มีมาตรการรองรับเช่นกัน ตอนนี้เราต้องประเมินวันต่อวัน และทางศูนย์ฯ ก็จะมีการประเมินสถานการณ์วันต่อวันประชาชนไม่ต้องตกใจ
เมื่อถามว่ามาตรการ work from home เริ่มที่กลุ่มข้าราชการก่อนนั้น นางศุภจี กล่าวว่า หากหน่วยงานไหนมีความพร้อมก็สามารถทำได้ทันที ซึ่งจริง ๆ แล้วถือเป็นสิ่งที่ดี และต้องมานั่งดูเรื่องกระบวนการทำงาน หน่วยงานไหนที่ยังไม่พร้อมก็ต้องมานั่งดูแลตัวเอง ว่าจะทำอย่างไรให้ทำงานนอกสถานที่ได้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีที่ต้องกลับมาดูกระบวนการทำงานและใช้เทคโนโลยี
เมื่อถามว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่น เนื่องจากกระแสข่าวการเก็บสำรองน้ำมัน ปุ๋ย ซึ่งประชาชนกังวลว่าจะมีราคาสูงขึ้น นางศุภจี กล่าวว่า รัฐบาลมีการให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ในเรื่องการสำรองน้ำมันที่อยู่ได้ 90 กว่าวัน ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้ข้อมูลว่ามีการหาแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นไม่อยากให้กังวลจนเกินไป ขอให้ติดตามการแถลงข่าวของรัฐบาลทุกวันถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ในการที่จะทำให้ทุกอย่างมีเสถียรภาพมากที่สุดในปัจจัยที่เราควบคุมได้ อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัยอื่นที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องของพลังงานก็ยังมีวัตถุดิบบางอย่าง ที่ต้องนำเข้า จึงมีการปรับการใช้ไบโอดีเซล ด้วยการปรับสูตร มีการใช้ปาล์มน้ำมันและการใช้มันสำปะหลังหรืออ้อย และมีเอทานอลผสมกับเบนซินมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะทำเท่าที่เราจะทำได้
เมื่อถามว่า บางคนมองนโยบาย work from home เป็นการลดภาระของรัฐบาลแต่เพิ่มภาระค่าไฟให้ประชาชนมากขึ้นหรือไม่ นางศุภจี หันกลับมาถามนักข่าวว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ก่อนจะกล่าวว่าใช้วิธีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าประชาชนคิดว่าลำบากในเรื่องค่าใช้จ่าย การจะมาทำงานในที่ทำงานก็ไม่เสียหาย อยู่ที่การมองเรื่องความสมดุลมากกว่า ถ้าลำบากก็ไม่มีความจำเป็นก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำงานที่บ้านได้ เราต้องดูถึงความถูกต้องเหมาะสม ใครทำได้ก็ทำ ทุกคนต้องช่วยกัน