‘ธรรมนัส‘ อำลากระทรวงเกษตรฯ บอกตำแหน่งไม่จีรัง หากมีวาสนาได้กลับมาจะดูแลพี่น้องเกษตรกรให้ดี ฝาก ขรก.สำนึกเป็นข้าของแผ่นดิน

‘ร.อ.ธรรมนัส‘ อำลากระทรวงเกษตรฯ บอกตำแหน่งไม่จีรัง หากมีวาสนาไปแล้วกลับมา จะดูแลพี่น้องเกษตรกรให้ดี ขอข้าราชการสำนึกว่าเป็นข้าของแผ่นดิน ต้องสำนึกในหน้าที่
วันนี้ (11 มี.ค. 69) ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการยระดับมาตรฐานเชื่อมโยงเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ความยั่งยืน ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวช่วงหนึ่งว่า ตั้งแต่ตนเองเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 62 บางช่วงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการแต่มีตัวแทนเข้ามากำกับดูแลกระทรวง ซึ่งกรมตรวจสอบบัญชีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตนเองเคยให้แนวทางไว้ ผู้บริหารอาจจะเห็นว่าการตรวจสอบบัญชีไม่ค่อยมีใครสนใจ แต่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนด้านการเกษตรทั้งนั้น
พี่น้องเกษตรกรไทย 30 ล้านชีวิตมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่มีหนี้ครัวเรือน หนี้ภาคการเกษตร และหนี้ค่าครองชีพสาเหตุมาจากวินัยการเงิน การลืมหรือไม่รู้ที่จะประเมินตนเองระหว่างรายรับกับรายจ่าย หากมีวาสนาได้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีก จะทำอย่างไรให้สหกรณ์ในประเทศไทยอยู่ยั่งยืนได้อย่างไร ก็หนีไม่พ้นเรื่องวินัยการเงินการคลัง แม้ตนเองจะไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ แต่ก่อนจะมาเป็นนักการเมืองก็ทำธุรกิจมา การทำบัญชีจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นผู้สอบบัญชีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ใช่ใครจะมาเป็นก็ได้ต้องมีองค์ความรู้ วันนี้แค่ต้องการมืออาชีพเข้ามาบริหารสหกรณ์ต่าง ๆ
“ไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ไปไม่นานแล้วกลับมา หากมีวาสนาดูแลพี่น้องเกษตรกรก็จะทำให้ดี แต่ถ้าต้องเปลี่ยนผ่านอยากฝากทุกท่านว่าสิ่งที่ต้องตระหนักตลอดเวลาคือ ท่านคือข้าของแผ่นดิน เราเป็นข้าราชการต้องสำนึกว่าแผ่นดินนี้ ถ้าไม่มีประชาชน ไม่มีพี่น้องเกษตรกร พวกเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไร แต่ละกรมก็ไม่มีงานทำ ดังนั้นจึงต้องสำนึกว่าเป็นข้าของพี่น้องประชาชน เป็นข้าของแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องตระหนักและทำงานให้ดี ผู้บริหารสูงสุดตำแหน่งรัฐมนตรี-รัฐมนตรีช่วย ตำแหน่งไม่จีรังยั่งยืนมาแล้วก็ไป เปลี่ยนผ่านรุ่นแล้วรุ่นเล่า แต่ครอบครัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราอยู่ตรงนี้ที่นี่คือบ้านและครอบครัวของเรา ต้องรักในหน้าที่ของตนเอง องค์กรตนเองเป็นเรื่องสำคัญที่สุด การเปลี่ยนผ่านผู้นำโดยเป็นนักการเมืองเป็นเรื่องปกติ นโยบายอาจจะไม่ต่อเนื่อง แต่เราต้องมีหลักการเป็นข้าราชการ”
ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวต่อว่า หลายท่านอาจจะเห็นว่าตนเองจ้ำจี้จ้ำไชเอาจริงเอาจังในทุกเรื่อง แต่เรื่องไหนที่เป็นเรื่องของชีวิตของพวกท่าน ใครเดือดร้อนมาไม่เคยปฏิเสธช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน เรื่องงานคือเรื่องงานต้องการเน้นให้มีคุณภาพ การจะเป็นข้าราชการที่ดีต้องสำนึกในหน้าที่ตนเอง ทุกวันนี้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ว่าจะกลุ่มใดก็ตามมีเงินเลี้ยงครอบครัว เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องทำงานให้เต็มที่