“เชาว์” สวนกรมการปกครองอ้างไม่พบหลักฐาน จนท.ช่วยซื้อเสียง “อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ”

“เชาว์” ป้อง “ชวน” สวนกรมการปกครองอ้างไม่พบหลักฐาน จนท.ช่วยซื้อเสียง “อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ” ย้อนเกล็ด โยกย้ายฤดูเลือกตั้ง 400 ตำแหน่ง เพื่อใคร
วันนี้(11 มี.ค.) นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ตั้งคำถามต่อคำชี้แจงของกรมการปกครอง กรณีการใช้เงินในการเลือกตั้ง โดยระบุหัวข้อว่า “ไม่พบหลักฐาน หรือไม่กล้ายอมรับความจริง?”
นายเชาว์ระบุว่า หลังจาก นายชวน หลีกภัย ออกมาเตือนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการใช้เงินอย่างรุนแรง และมีความพยายามใช้เครือข่ายในพื้นที่ ทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เป็นเครื่องมือในการซื้อเสียง กรมการปกครองได้ออกมาชี้แจงทันทีว่า “ไม่พบหลักฐาน”
อย่างไรก็ตาม นายเชาว์ตั้งคำถามว่า แถลงการณ์ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยระบุว่า การบอกว่าไม่พบหลักฐาน ไม่ได้หมายความว่าความจริงไม่มีอยู่ และคำปฏิเสธที่สวนทางกับสิ่งที่สังคมรับรู้กันอย่างกว้างขวาง ยิ่งทำให้คำชี้แจงขาดความน่าเชื่อถือมากขึ้น
นอกจากนี้ นายเชาว์ยังตั้งข้อสังเกตถึงการโยกย้ายข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยก่อนการเลือกตั้ง โดยระบุว่า ก่อนเลือกตั้งไม่นานมีคำสั่งโยกย้ายนายอำเภอจำนวนมาก ได้แก่
• ปลายปีมีการย้ายนายอำเภอ 196 คน
• ต้นปีมีการย้ายเพิ่มเติมอีก 236 คน
รวมแล้วในช่วงเวลาสั้น ๆ มีการขยับตำแหน่งข้าราชการ กว่า 400 คน
นายเชาว์ตั้งคำถามว่า การโยกย้ายในระดับดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงฤดูเลือกตั้งพอดี จึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่า หากทุกอย่างเป็นไปตามปกติ เหตุใดจึงต้องมีการโยกย้ายในช่วงเวลาดังกล่าว
พร้อมกันนี้ นายเชาว์ระบุว่า สิ่งที่นายชวนออกมาเตือน ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อโจมตีบุคคลใด แต่เป็นการเตือนสังคมว่าไม่ควรปล่อยให้การเลือกตั้งถูกบิดเบือนด้วยเงินและเครือข่ายอำนาจ
“เพราะถ้าการเมืองไทยปล่อยให้เกิดภาวะ ‘ไม่มีโกงเลือกตั้ง เพียงเพราะหาหลักฐานจับคนซื้อเสียงไม่ได้’ การเลือกตั้งก็จะเหลือคุณค่าเพียงพิธีกรรม” นายเชาว์ระบุ
นายเชาว์ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ในระบอบประชาธิปไตย การเลือกตั้งไม่เพียงต้องโปร่งใส แต่ต้องทำให้ประชาชนเชื่อได้จริงว่าสุจริต มิใช่ปล่อยให้สังคมรู้สึกว่า “อมพระมาพูด ก็ไม่เชื่อ”