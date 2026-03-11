“ฮุนเซน‘รอดหมายจับ คดี ‘คลิปอังเคิ่ล’ หลักฐานยังไม่เพียงพอ ให้ตำรวจรวบรวมเพิ่มก่อนส่งฟ้องใหม่

“ฮุนเซน" ยังรอด หมายจับคดี ‘คลิปอังเคิล’ ที่ ‘ภูมิธรรม‘ ฟ้องไว้ตอนเป็นรัฐบาล ยังไม่ออก เหตุหลักฐานยังไม่เพียงพอเชื่อมโยงปล่อยคลิป ให้ตำรวจหาหลักฐานเพิ่ม ก่อนส่งฟ้องใหม่
มีรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ถึงความคืบหน้า ในคดีคลิปเสียงสนทนา ระหว่างนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สนทนาทางโทรศัพท์กับ นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา เรื่องสถานการณ์ชายแดน ซึ่งนายภูมิธรรม เวชยชัย ขณะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และ รมว กลาโหม ได้ฟ้องร้องกล่าวโทษ ให้ดำเนินคดีนายฮุนเซน เพื่อให้มีการออกหมายจับ และส่งเรื่องให้ตำรวจสากลให้ออกหมายแดงจับกุมนายไม่ว่าเจอที่ไหน
ล่าสุดมีรายงานว่าคดีนี้ยังไม่คืบหน้า เนื่องจากในกระบวนการยุติธรรม ตามขั้นตอนยังไม่สามารถสั่งฟ้อง เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงว่านายฮุนเซน เป็นผู้วางแผนและทำคลิปนี้ และเป็นผู้นำคลิปสนทนานี้ออกมาเผยแพร่ โดยให้พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี ไปรวบรวมหลักฐานมาเพิ่มเติม เพื่อส่งฟ้องใหม่
คดีนี้ พนักงานสอบสวนได้ไปสอบปากคำนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ที่อยู่ระหว่างรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีคลิปเสียง และสอบปากคำ นายภูมิธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่าจากเดิมที่จะมีการพูดคุยระหว่างนายฮุนเซน กับ น.ส.แพทองธาร โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมสนทนาด้วย แต่เนื่องจากในเบื้องแรกนายฮุนเซนนอนหลับ จึงรอนานถึง 5 ชั่วโมง แล้วแยกย้ายกันกลับ ต่อมานายฮุนเซนได้ให้คนโทรศัพท์มาหา น.ส.แพทองธาร จึงสนทนาทางโทรศัพท์ด้วย จนเกิดคลิปดังกล่าวขึัน