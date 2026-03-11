ผู้ตรวจฯ เผย กกต.แจงปมบาร์โคดบัตรเลือกตั้งแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณา ยันมีมติภายในกรอบเวลา

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผย กกต.ส่งคำชี้แจงปมบัตรเลือกตั้งมี “บาร์โค้ด-คิวอาร์โค้ด” แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา ยันต้องมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ว่าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ ภายในกรอบเวลา
วันนี้ (11 มี.ค. ) พลตำรวจเอก สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยควาทคืบหน้าในการพิจารณาคำร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นโมฆะหรือไม่ กรณีบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับเพราะสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโหวตให้กับพรรคการเมืองใดว่า ล่าสุด เลขาธิการ กกต.ส่งคำชี้แจงมายังผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตุว่าผู้ตรวจการอาจใช้กรอบเวลาครบแล้วทำให้ผู้ร้องไปยื่นร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเอง พลตำรวจเอกสรายุทธ กล่าวว่า ไม่ได้รอให้ครบกรอบเวลา ยืนยันว่าผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาว่าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่
เมื่อถามว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้หรือไม่ พลตำรวจเอกสรายุทธ ระบุว่า อยู่ในกรอบเวลา