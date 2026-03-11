เบื้องลึก “ท็อป วราวุธ” นั่ง รมว.อุตสาหกรรม “ขิง เอกนัฏ” คว้า รมว.พลังงาน ** 1 เสียง ที่จะเสียวทั้งสภา! “หมอวรงค์” คัมแบ็ก! รอบ12 ปี เตือนรัฐบาลอนุทิน อย่าพลาดเจอปราบโกงแน่ !

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ เบื้องลึก “ท็อป วราวุธ” นั่ง รมว.อุตสาหกรรม “ขิง เอกนัฏ” คว้า รมว.พลังงาน
เพิ่งจะมีความชัดเจน หลังจากไปเจรจาตั้งรัฐบาลกันที่ “สนามช้าง” เขากระโดง บุรีรัมย์ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ว่า “ท็อป” วราวุธ ศิลปอาชา ทายาทมังกรเมืองสุพรรณบุรี จะได้นั่ง รมว.อุตสาหกรรม ส่วน “ขิง”เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ลูกเลี้ยง “เทพเทือก” สุเทพ เทือกสุบรรณ หัวหน้าใหญ่ กปปส. จอมเป่านกหวีด จะได้เป็น รมว.พลังงาน
“ท็อป วราวุธ” นำทัพ ขน10 สส.จาก“พรรคชาติไทยพัฒนา” มาอยู่ใต้ร่มธงภูมิใจไทย แต่การศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ป้อมค่ายสุพรรณฯ ดันถูกตีแตก เสียเก้าอี้ สุพรรณบุรี เขต 2 เพราะ “นพดล มาตรศรี” ผู้สมัครของภูมิใจไทย ดันไปแพ้ “ณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ” จากพรรคกล้าธรรม เด็กในสาย “เสี่ยต่อ” เฉลิมชัย ศรีอ่อน
ทำให้ “ทีมเลือดสุพรรณ” เหลือ สส.ในกลุ่มเพียง 5 เสียง มี “สรชัด สุจิตต์” สุพรรณบุรี เขต 1 “ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ” สุพรรณบุรี เขต 2 “เสมอกัน เที่ยงธรรม” สุพรรณบุรี เขต 4 “ประภัตร โพธสุธน” สุพรรณบุรี เขต 5 และ “อนุรักษ์ จุรีมาศ” สส.ร้อยเอ็ด เขต 1
จากที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเพิ่มเสียงให้สีน้ำเงินได้ 10 เสียง จึงเหลือเพียง 9 เสียง ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ว่า 10 เก้าอี้ สส. ต่อ 1เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ ทำเอา“ท็อป วราวุธ” ว้าวุ่นไม่น้อย
ขณะที่ “ท็อป วราวุธ”กำลังหันรีหันขวาง ทาง“บ้านใหญ่นครปฐม” ที่ร่วมทีมกันมาจากพรรคชาติไทยพัฒนา แต่ทำผลงานได้ตามเป้า มี 4 สส. ประกอบด้วย “ศุภโชค ศรีสุขจร” เขต 1 “พาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์” เขต 3 “อนุชา สะสมทรัพย์” เขต 5 และ “พ.อ.สุขชาติ สะสมทรัพย์” เขต 4 ก็ทำท่าว่าจะเปิดเกมต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยตัวเอง
สำหรับบ้านใหญ่นครปฐมแล้ว ถึงไม่ได้เก้าอี้ “รัฐมนตรีว่าการฯ” ก็ขอเป็นแค่ “ช่วยว่าการฯ” ก็ได้
แต่จากที่ “อนุทิน” ไปปราศรัยใหญ่ ทิ้งทวนที่สุพรรณบุรี ได้ย้อนอดีตถึงวันที่ “บรรหาร ศิลปอาชา” ฝากฝังให้ดูแล “น้องท็อป” ด้วย และตนเองก็ได้รับปากรับคำ
อีกทั้งก่อนที่จะยกขบวนกันมามอบตัวทั้งพรรค ว่ากันว่าได้มีสัญญาใจกับ “ครูใหญ่” ถึงเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีหลังเลือกตั้งเอาไว้เป็นมั่นเหมาะ
ดังนั้น ถึงแม้จะมีรอยแผลภายใน ระหว่างบ้านใหญ่นครปฐม กับ สุพรรณบุรี ที่ไม่ค่อยเป็นเอกภาพสักเท่าไร แต่สุดท้าย ก็ต้องมีเก้าอี้ “รัฐมนตรีว่าการ” ให้นั่งแน่นอน
การบ้านของ “ท็อป วราวุธ” หลังจากนี้ ก็คือจะต้องบริหารจัดการ “บ้านใหญ่” ที่อยู่ในสังกัดอย่างไร ให้มีความเป็นเอกภาพ ทั้งบ้านใหญ่นครปฐม และบ้านใหญ่สุพรรณบุรี ด้วยกันเองที่ต้องอยู่ในสภาพ “นั่งร้าน”มานานนับสิบปี
ขณะที่ “ขิง” เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ และอดีต รมว.อุตสาหกรรม ที่มาเข้ามอบตัวกับภูมิใจไทย และรับหน้าเสื่อเป็นผู้ดูแลพื้นที่เลือกตั้งกรุงเทพฯ ร่วมกับ “ศุภมาส อิศรภักดี” ประกาศจะปักธงสีน้ำเงิน ในพื้นที่กรุงเทพฯให้ได้
แต่สุดท้าย “สอบตก” เพราะพรรคภูมิใจไทย ไม่ได้ สส.กทม.แม้แต่คนเดียว ถูก “พรรคส้ม” กวาดไปหมด
ยังดีที่ตอน “เอกนัฏ” ย้ายเข้ามาซบภูมิใจไทยนั้น ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกที่เป็นอดีต ส.ส.รวมไทยสร้างชาติ ในสายของตัวเอง โดยมี “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ช่วยอีกแรง จนได้ สส.ร่วมสิบคน
อย่างเช่น ที่ จ.ชุมพร 3 คน สาย “ลูกหมี” ชุมพล จุลใส ชนะยกจังหวัด ... ที่จ.สุราษฎร์ธานี บ้านเกิด “สุเทพ” ก็ได้มา 2 ที่นั่ง คือ “ภานสินี โอกาสรังสรรค์ และ พิพิธ รัตนรักษ์” ... จ.แพร่ 2 เสียง ที่เป็นหลาน “แม่เลี้ยงติ๊ก” ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
ที่ จ.นครศรีธรรมราช มี “พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล”...จ.พิษณุโลก 2 ที่นั่ง คือ “จุติ ไกรฤกษ์” กับ “พงษ์มนู ทองหนัก” จ.ราชบุรี “อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์” เป็นต้น
เมื่อมีเสียง ส.ส.ในมุ้งถึง 10 คน ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไข ทีโออาร์ คือแลกได้ 1 เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ
เดิมทีก็มีข่าวว่า “เอกนัฏ” ต้องการกลับไปเป็น รมว.อุตสาหกรรม อีกรอบ แต่ปรากฏว่าพอข่าวนี้หลุดออกมา ก็ทำเอาคนในแวดวงอุตสาหกรรม – นักลงทุนทั้งไทย และต่างประเทศ ต่างร้องลั่น สั่นหัวกันรัวๆ
เพราะสมัยที่ “ขิง” เป็นรมว.อุตสาหกรรม ได้ตั้งทีม “สุดซอย” คอยตรวจโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการเข้าไปตรวจสอบทะลวงเครือข่ายอุตสาหกรรมเหล็กเส้น หลังเหตุการณ์ตึก สตง.ถล่ม
ร่ำลือกันว่า ทำเอาวงการอุตสาหกรรม รับไม่ได้กับการทำงานของ “ทีมสุดซอย” ที่เล่นลูกขู่ปิดโรงงาน สั่งปรับปรุงแก้ไข แต่แล้วก็ไม่ไปตรวจ เลยส่งเสียงเตือนผ่านสภาอุตสาหกรรม ไปยังแกนนำพรรคสีน้ำเงิน บอกชื่อนี้ รับไม่ไหว
สุดท้ายแว่วว่า “เทพเทือก” ถึงกับต้องออกแรงเจรจากับ “ครูใหญ่” และ ทุนพลังงาน ก่อนได้สัญญาณ โอเค
จึงมีชื่อ “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” เป็นว่าที่ รมว.พลังงาน และ “วราวุธ ศิลปอาชา” เป็นว่าที่ รมว.อุตสาหกรรม
แต่ถึงจะมีชื่อออกมาเช่นนี้ ก็ต้องรอดูกันจนถึงนาทีสุดท้าย ว่าโผจะพลิกหรือไม่!
++ 1 เสียง ที่จะเสียวทั้งสภา! “หมอวรงค์” คัมแบ็ก! รอบ12 ปี เตือนรัฐบาลอนุทิน อย่าพลาดเจอปราบโกงแน่ !
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับ "หมอวรงค์" นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี ที่ยืนยันหนักแน่น "ผมเป็นฝ่ายค้าน"
“หมอวรงค์” ไม่ได้เข้าสภามา 12 ปี ตั้งแต่สมัยสภาอยู่ถนนอู่ทอง พอมาเจอ "สัปปายะสภาสถาน" เกียกกาย ที่ใหญ่โตมโหฬาร เจ้าตัวถึงกับรับสารภาพว่าตื่นเต้น!!
"อดีตดาวสภา" ได้กลับมาทำหน้าที่โชว์บัตรประจำตัว สส. ต่อหน้าสื่อ พร้อม "จูบบัตร" โดยเจ้าตัวบอกเหมือนชนะแชมป์โลก
แน่นอนว่า หมอวรงค์ประกาศเป็น "ฝ่ายค้าน" ผู้รักชาติ แม้จะมีแค่ 1 ที่นั่ง โดยพร้อมทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ใช้ "ความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียว" มาบอกประชาชน เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้
จริงๆ หากจะเข้าร่วมรัฐบาล คิดว่าพรรคภูมิใจไทย ก็ยินดีต้อนรับ แต่ "หมอวรงค์" ตัดสินใจทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน และจะไม่ค้านในเรื่องหยุมหยิม หรือมา"สร้างอีเวนต์" แต่จะเน้นหาเอกสารและหลักฐาน ในการตรวจสอบ หากมีการทุจริตเกิดขึ้น รวมถึงการกระทำที่ไม่สนองประชาชน ที่ถือเป็นความเสียหายของประเทศชาติ
งานนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลอนุทินว่า ถ้าไม่โปร่งใส "เจอกันแน่" เป็นการวางบทบาทให้ตัวเองเป็น "จอมปราบ" ตั้งแต่วันแรก ที่รายงานตัว
เรียกว่า เสียงเดียวก็เสียวกันทั้งสภา!!
เมื่อถูกถามว่า จะร่วมงานกับพรรคประชาชน แกนนำฝ่ายค้านได้ไหม “หมอวรงค์” ตอบว่าเป็นการร่วมมือแบบ "หลวมๆ " ไม่ได้แนบแน่นเหมือนฝั่งรัฐบาล
นี่ เป็นประเด็นที่น่าจับตาที่สุด เพราะอุดมการณ์ทางการเมืองต่างกันสุดขั้ว แต่ต้องมานั่งฝั่งเดียวกัน จะมองหน้ากันติดไหม หรือจะเกิดเหตุการณ์ "ต่างคนต่างค้าน"
“หมอวรงค์” มีผลงานสร้างชื่อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจปี 2555 โดยเป็นคนเปิดแผลเรื่อง "ทุจริตจำนำข้าว" และ "G2 G เก๊" จนนำไปสู่การติดคุก ของรัฐมนตรีและข้าราชการระดับสูง รวมถึงการลี้ภัยของอดีตนายกฯ "ปู" ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
การกลับมาครั้งนี้ของ "หมอปราบโกง" บรรดารัฐมนตรี-นักการเมืองฝั่งรัฐบาล คงมีหนาวๆ ร้อนๆ กันบ้างละ เพราะเจ้าตำรับการเช็กบิลทุจริตเชิงนโยบาย กลับมาเหยียบสภาอีกรอบ พร้อมคำมั่น.. ถ้าโกง "เจอกันแน่"!