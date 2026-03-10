นายกฯ ป่วย แต่ไม่พัก! บ่ายโผล่ทำเนียบแม้ลาช่วงเช้า คุยอธิบดี ปค.คาด ถกรับไม้ต่อภารกิจมั่นคง กอ.รมน.

“อนุทิน” ป่วย แต่ไม่พัก! โผล่ทำเนียบ ช่วงบ่าย หลังลาประชุม ครม. เช้า เหตุป่วย สวมเชิ้ตแขนสั้น นำนโยบายประหยัดพลังงาน ยืนคุยอธิบดีกรมการปกครองจริงจัง คาด เตรียมแผนรับไม้ต่อภารกิจความมั่นคงจาก กอ.รมน. ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
วันนี้ (10 มี.ค.) เมื่อเวลา 11.53 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังแจ้งลาการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเช้า เนื่องจากมีอาการป่วย โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกจับตาทางการเมือง ว่า อาจเป็นการหลีกเลี่ยงการพบกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ซึ่งในวันเดียวกันได้แจ้งลาประชุม ครม. เช่นกัน
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ปรากฏตัวด้วยการสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีฟ้าอ่อน สอดรับกับนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล โดยเมื่อเวลา 15.00 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายทองเจือ ชาติกิจเจริญ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ได้เดินออกมาบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า และยืนพูดคุยที่เชิงบันไดหน้าตึก ก่อนเรียก นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง มาหารือเป็นการส่วนตัวประมาณ 5 นาที โดยมีท่าทีค่อนข้างจริงจัง
ภายหลังการพูดคุยเสร็จสิ้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามอาการป่วยว่า หายดีแล้วหรือไม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเพียงพยักหน้ารับ ก่อนเดินกลับเข้าตึกไทยคู่ฟ้า และเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลาต่อมา
ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม นายนฤชา ถึงประเด็นการหารือดังกล่าว แต่ นายนฤชา ได้ปฏิเสธให้รายละเอียด โดยระบุสั้นๆ ว่า “ไม่มี” พร้อมยกมือปฏิเสธว่า ไม่มีข้อสั่งการใดๆ จากนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า การหารือในครั้งนี้ อาจเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนภารกิจและพื้นที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือ กอ.รมน. ไปยังกรมการปกครอง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือเป็นพื้นที่พิเศษที่มีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงสูง ทำให้การถ่ายโอนภารกิจจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมิติ