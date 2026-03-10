"ลุงป้อม" ตะลอนชิมต่อเนื่อง พาทานชาบูร้านประจำแถวราชประสงค์ รับประกันคุณภาพราคาเข้าถึงได้

“ลุงป้อมชวนชิม” พามากินร้านประจำ แถวราชประสงค์ เปิดสวรรค์ของคนชอบทานชาบูสไตล์ญี่ปุ่น รับประกันเนื้อวัว-เนื้อหมู ผัก เกรดพรีเมียม ราคาเข้าถึงได้
วันที่ (10 มีนาคม 2569) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ Shabu Nashi ร้านชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ภายใน Erawan Bangkok ย่านแยกราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
พล.อ.ประวิตร ระบุว่า เคยมาใช้บริการร้านนี้หลายครั้ง รสชาติอร่อยเหมือนเดิม โดยเนื้อวัวมีลายไขมันแทรกพอดี สไลซ์บางๆ ลวกในน้ำซุปร้อนไม่นานก็รับประทานได้ เนื้อนุ่ม เคี้ยวง่าย ไม่เหนียว ส่วนเนื้อหมูมีความสด ลวกแล้วไม่กระด้าง อยากให้มาลอง
น้ำซุปของร้านเป็นสไตล์ญี่ปุ่น รสหวานอ่อน ไม่เค็มจัด ซดคล่องคอ ช่วยให้รสชาติของเนื้อชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ ร้านยังให้บริการแบบหม้อส่วนตัว เป็นสัดส่วน สะอาด เหมาะกับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
พล.อ.ประวิตร กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ร้านจะใช้วัตถุดิบคุณภาพ แต่ราคายังอยู่ในระดับเหมาะสม เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบชาบูญี่ปุ่น
พร้อมกล่าวติดตลกอย่างอารมณ์ดีว่า
“ใครจะมากิน ก็บอกทางร้านว่ามาตามลุงป้อม เผื่อเขาจะมีขนม หรืออะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ แจก”