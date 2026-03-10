ประธานโสภณ ทิ้งทวน! เกณฑ์โบนัสท้องถิ่น ปี69 กว่า 174 ล้าน ก่อนนั่งเก้าอี้ใหญ่ ย้ำ! ผู้บริหารถูกคดีความ "ทั้งอปท." ไม่มีสิทธิ!

ท่านประธานโสภณ ซารัมย์ เซ็นทิ้งทวน! ก่อนไปนังเก้าอี้ใหญ่ ประกาศเกณฑ์แจกรางวัลท้องถิ่นบริหารดี "โบนัสจูงใจ" ประจำปี 69 วงเงิน 147 ล้านบาท แจกกระฉูด! อปท.ชนะเลิศ "ประเภทดีเลิศ" รับเจียด 5 ล้านบาท รางวัลอื่นได้จัดสรรเท่าที่ผ่านมา ส่วน อปท.ที่ตกรอบได้ส่วนแบ่ง รวม 60.6 ล้านบาท ย้ำให้ใช้ต่อยอดนวัตกรรมท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในปีงบ 69 พร้อมย้ำ! อปท.ที่ผู้บริหารระดับสูง "ฝ่ายการเมือง-ขรก.ท้องถิ่น" ถูกคำพิพากษา หรือ ระหว่างถูกดำเนินคดี ไม่มีสิทธิ สมัครรับ "โบนัส"ปีนี้
วันนี้ (10 มี.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)
ลงนามในประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ว่าด้วยการให้โบนัส “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)” เพื่อสร้างการจูงใจให้กับการทำงานของท้องถิ่นทั่วประเทศ
โดยเกณฑ์ อปท. ที่สมัครรับรางวัล “ประเภทดีเลิศ” จะต้องเคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2568 เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
จะต้องมีผลคะแนนรวมของการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เฉลี่ยทุกด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ส่วน “ประเภทโดดเด่น” ต้องเคยได้รับรางวัล ปี 2560-2568 และจะต้องมีผลคะแนนรวม LPA ประจำปี 2568 ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ,“ประเภททั่วไป” ต้องไม่เคยได้รับรางวัล ปี 2560-2568 และจะต้องมีผลคะแนนรวม LPA เฉลี่ยทุกด้าน ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป
ที่น่าสนใจของเกณฑ์ฉบับนี้ ยังย้ำ กรณีผู้บริหาร อปท. ทั้ง นายกฯ รองนายกฯ ปลัดฯ หรือ รองปลัดฯ ที่ถูกคำพิพากษา หรือ ระหว่างถูกดำเนินคดี เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการทุจริต หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ให้ช่วงพิจารณารางวัลฯ ไม่สามารถสมัครขอรับ"โบนัส"ครั้งนี้ได้
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกแต่ละคณะประมาณ 9- 11 คน จำนวน 5 คณะ จะดำเนินการคัดเลือกตลอดเดือน เม.ย. และ พ.ค.นี้ ตามเกณฑ์ชี้วัด ของ สถ. ด้วยการให้ อปท.ที่สมัคร จัดส่งแบบประเมินชี้วัด ให้ สปน. และสถาบันการศึกษาที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบและประเมิน
โดยปี 2569 นี้ ก.ก.ถ. ได้จัดสรรเงินรางวัลให้ อปท. จำนวน 147 ล้านบาท ใน 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ประเภทดีเลิศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) 4 รางวัล รวมเป็นเงิน 14,000,000 บาท รางวัลที่ 1-2-3 และชมเชย ได้รับจัดสรร 5 ล้านบาท 4 ล้านบาท 3 ล้านบาท และ 2 ล้านบาทตามลำดับ
ส่วนที่ 2 จำนวน 50 รางวัล รวมเป็นเงิน 72.4 ล้านบาท แบ่งประเภทรางวัล ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทโดดเด่น 18 รางวัล รวมเป็นเงิน 36 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินรางวัลสำหรับ อปท.ที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทโดดเด่น ประกอบด้วย
อปท.ขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) 6 รางวัล รวมเป็นเงิน 12 ล้านบาท รางวัลที่ 1-2-3 ได้รับจัดสรร 4 ล้านบาท 3 ล้านบาท 2 ล้านบาท ขณะที่รางวัลชมเชย แบ่งออกเป็น 3 รางวัลๆ ละ 1 แสนบาทตามลำดับ
ขณะที่ยังจัดสรรให้ อปท. (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ประเภทละ 6 รางวัล รวม 12 รางวัล จัดสรรให้ประเภทละ 12 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 24 บาท รางวัลที่ 1-2-3 ได้รับจัดสรร 4 ล้านบาท 3 ล้านบาท 2 ล้านบาท ขณะที่รางวัลชมเชย แบงออกเป็น 3 รางวัล ๆ ละ 1 แสนบาทตามลำดับ
ขณะที่ “ประเภททั่วไป” จำนวนทั้ง 32 รางวัล รวมเป็นเงิน 36.4 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภท อปท.ขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รวม 4 รางวัล รวมเป็นเงิน 8.4 ล้านบาท รางวัลที่ 1-2-3 ได้รับจัดสรร 3 ล้านบาท 2 ล้านบาท 1 ล้านบาท ขณะที่รางวัลชมเชย 8 แสนบาทตามลำดับ
ระดับ “เทศบาลตำบล” 13 รางวัล รวมเป็นเงิน 14 ล้านบาท รางวัลที่ 1-2-3 ได้รับจัดสรร 3 ล้านบาท 2 ล้านบาท 1 ล้านบาท ขณะที่รางวัลชมเชย แบ่งออกเป็น 3 รางวัลๆ ละ 8 แสนบาทตามลำดับ
ขณะที่ระดับ อบต. 13 รางวัล รวมเป็นเงิน 14 ล้านบาท รางวัลที่ 1-2-3 ได้รับจัดสรร 3 ล้านบาท 2 ล้านบาท 1 ล้านบาท ขณะที่รางวัลชมเชย แบ่งออกเป็น 10 รางวัลๆ ละ 8 แสนบาทตามลำดับ
สำหรับ เงินรางวัลส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นเงินที่เหลือจาก 2 ส่วน จำนวน 60.6 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินรางวัลจูงใจให้แก่ อปท. ที่ผ่านเกณฑ์ 2 ระดับ
ได้แก่ เงินรางวัลผ่านเกณฑ์สำหรับ อปท.ที่เข้าสู่การประเมินในรอบสุดท้าย จัดสรรให้กับประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป และเงินรางวัลที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของ สถาบันการศึกษาที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยจัดสรรให้กับประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป
ทั้งนี้ อปท. ที่ได้รับรางวัล ให้นำเงินรางวัลที่ได้รับไปใช้จ่าย ตามอำนาจหน้าที่ และหรือการต่อยอดนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องจัดทำเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ทั้งนี้ หากเบิกจ่ายไม่ทัน หรือมีเงินเหลือจ่าย ให้นำไปใช้จ่ายตามอำนาจและหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หากยังมีเงินเหลือจ่ายให้ตกเป็นเงินสะสมของ อปท.ต่อไป และให้รายงานผลการใช้จ่ายเงินรางวัลให้ ก.ก.ถ.ทราบต่อไป
"เกณฑ์ฉบับนี้ ยังระบุว่า อปท. ที่ได้รับรางวัล สว่นที่ 1 และ 2 แต่ถูกตัดสิทธ์ในเวลาต่อมา ในเรื่องของความโปร่งใส ให้นำเงินรางวัลมาเพิ่มให้กับรางวัล ส่วนที่ 3 ".