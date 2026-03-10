“สันติ ปิยะทัต” ลุยตรวจร้านทองย่านเยาวราช ย้ำฉลากทองต้องชัด สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุมเข้มร้านทอง ลงพื้นที่ตรวจร้านทองย่านเยาวราช ในสถานการณ์ราคาทองผันผวนช่วงสู้รบระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน พบร้านทองให้ความร่วมมือและติดฉลากสินค้าถูกต้องครบถ้วน มุ่งสร้างความมั่นใจผู้บริโภค ย้ำหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ พร้อมแนะหลักซื้อทองอย่างปลอดภัย
วันที่ 10 มีนาคม 2569 ณ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.อรุณ คงเจริญ ที่ปรึกษาฯ นายกองตรี สงวนพงศ์ พินสุวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจค้าทองคำที่ซึ่งเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทองรูปพรรณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการซื้อขายทองคำที่เป็นธรรม รวมถึงการเฝ้าระวังการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค
นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจค้าทองคำ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายทองรูปพรรณในวันนี้ พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และมีการจัดทำฉลากสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากที่กำหนด ซึ่งจะต้องระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทองรูปพรรณอย่างละเอียด โดยมีชื่อประเภทหรือชนิดของทองรูปพรรณ ชื่อและสถานที่ประกอบการ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ปริมาณความบริสุทธิ์ โดยระบุเป็นกะรัตหรือเปอร์เซ็นต์ (เช่น K หรือ %) น้ำหนักทองรูปพรรณ โดยระบุเป็นกรัม (g หรือ ก.) รวมถึงราคา ที่ต้องระบุเป็นเงินสกุลไทย และต้องระบุราคาการรับซื้อคืนทองรูปพรรณขั้นต่ำ ตามที่สมาคมค้าทองคำประกาศอย่างชัดเจน
“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสินค้ามูลค่าสูงอย่างทองคำการมีฉลากที่ระบุ ความบริสุทธิ์ น้ำหนัก และราคา อย่างชัดเจน ถือเป็นมาตรการด่านแรกที่ช่วยให้ผู้บริโภคได้ข้อมูลครบถ้วนและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ การตรวจสอบเชิงรุกนี้ เป็นการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังยกระดับความน่าเชื่อถือของธุรกิจค้าทองคำไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการในระยะยาว ” นายสันติ กล่าว
ทั้งนี้ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้เน้นย้ำถึงบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยฉลาก หากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าควบคุมฉลากโดยไม่แสดงฉลาก หรือแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมแนะนำผู้บริโภคต้องตรวจสอบราคาขาย ป้ายบอกประเภทสินค้า ข้อความแสดงปริมาณความบริสุทธิ์ ชื่อและสถานที่ประกอบการ และน้ำหนักของทองรูปพรรณให้ชัดเจนก่อนเลือกซื้อทองรูปพรรณ
สำหรับผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน สคบ. 1166, แอปพลิเคชัน OCPB Connect, เว็บไซต์ www.ocpb.co.th หรือร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง