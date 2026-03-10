“ซาบีดา” ขานรับควบรวม "ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม" ปั้นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ส่งออกวัฒนธรรมดึงเงินเข้าประเทศ

“ซาบีดา” ขานรับวิสัยทัศน์ "อนุทิน" จ่อควบรวม "ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม" ปั้นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ดึงเม็ดเงินส่งออกวัฒนธรรมเข้าประเทศ ตั้งเป้าดำเนินการให้เร็วที่สุดภายใน 6 เดือน ยันหัวใจสำคัญอยู่ที่การวางยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ใช่แค่การปรับโครงสร้างกระทรวง
เวลา 09:55 น. วันที่ 10 มี.ค.ทำเนียบรัฐบาล นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงกรณีที่จะแยกการท่องเที่ยวมารวมกับกระทรวงวัฒนธรรม และให้เหลือเพียงกระทรวงกีฬาอย่างเดียว โดยยอมรับว่าในพรรคภูมิใจไทยมีการพูดคุยกันแล้ว ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่มองว่าประเทศไทยมีพหุวัฒนธรรม แต่ไม่สามารถใช้ได้เต็มศักยภาพ จึงต้องใช้ฃการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม และกลายมาเป็นแนวคิดรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ได้มีการทาบทามให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อสานต่อภารกิจนี้แล้วหรือไม่ นางสาวซาบีดาระบุว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบ ทราบมาจากข่าว
ส่วนการรวมกระทรวงทั้งสองจะใช้เวลากี่เดือนนั้น นางสาวซาบีดา ระบุว่า คาดว่าเรื่องดังกล่าวจะทำให้เร็วที่สุด แต่จากการหารือกับนายกรัฐมนตรี อยากให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน การปฎิบัติจริงต้องดูหน้างานอีกครั้งว่ามีความซับซ้อนเพียงใด ประเด็นสำคัญไม่ใช่การปรับโครงสร้างของกระทรวง แต่อยู่กับการวางยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยนำเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว การส่งออกทางวัฒนธรรม