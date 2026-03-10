"อนุทิน" ป่วยกระทันหัน มอบ "พิพัฒน์" นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.แทน คุมวาระร้อนประหยัดพลังงาน รมต.ลาเป็นแถว

กระทันหัน "อนุทิน" แจ้งลาป่วย มอบ "พิพัฒน์" นั่งหัวโต๊ะคุมวาระร้อนประหยัดพลังงาน ขณะที่รัฐมนตรีหลายท่านแจ้งลาประชุมเป็นแถว จับตามาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ บรรดารัฐมนตรีพร้อมใจแต่งกายชุดลำลอง-เสื้อเชิ้ต งดสูท-ผูกไท นำร่องส่งสัญญาณถึงประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10มี.ค.69) ทางสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ จากเดิมนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในเวลา 10.00 น. ล่าสุดมอบหมายให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม ครม.แทนแบบกระทันหัน เนื่องจากนายอนุทิน แจ้งลาประชุม เนื่องจากมีอาการป่วย ทั้งนี้หากสภาพร่างกายดีขึ้น อาจจะเดินทางมาในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ มีรัฐมนตรีแจ้งลาประชุมทั้งหมด 5 คน ได้แก่
1.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4.นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
5.นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประชุมแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom
ทั้งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จะมีการรายงานถึงราคาพลังงาน จากผลกระทบสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก พร้อมเสนอมาตรการ ประหยัดพลังงาน โดยขอความร่วมมือจากประชาชน ขณะเดียวกันวันนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า บรรดารัฐมนตรี และผู้ติดตามได้แต่งกายใส่เสื้อเชิ้ต โดยงดใส่สูทผูกไทด์ เพื่อเป็นการนำร่องประหยัด พลังงาน
ขณะที่วาระเพื่อพิจารณา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เตรียมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ.2569
ส่วนวาระเพื่อทราบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกี่ยวกับการลักลอบค้ายุทธภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้ในการรบหรือการสงครามได้ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530
ด้านกระทรวงพาณิชย์ เสนอภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมกราคม 2569 และรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนธันวาคม และทั้งปี 2568
รวมถึงศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เสนอรายงานสรุปการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์