วพน.23 บริจาค 3 แสนบาท ช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ สงขลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 23 (วพน.23) ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังหรัง โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ และโรงเรียนบ้านนาแสน

ในการนี้ พลเรือเอก สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้เข้าอบรม วพน.23 ได้เป็นผู้แทนรุ่นรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่โรงเรียนทั้งสามแห่ง เพื่อใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้สามารถกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว




