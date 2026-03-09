“วัชระ” ซัด ป.ป.ช.ดองคดี 5 ปี “สันทัด-แสวง” ดื่ม HBD ห้องประชุม กกต. ฉะ ระบบยุติธรรมพินาศ เหตุผู้ใหญ่ไร้ศีลธรรม

อดีต สส.ปชป. โวย ป.ป.ช.ดองคดี “สันทัด-แสวง” ดื่มเหล้า-ไวน์ ฉลองวันเกิดสันทัด ที่ห้องประชุม กกต.ใหญ่ นาน 5 ปีแล้ว เป่าคดี ย้ำ สุดอธรรม ระบบยุติธรรมพินาศ เพราะผู้ใหญ่ไร้ศีลธรรม ป.ป.ช.- กกต.สุดเน่าเฟะ!!
วันนี้ (9 มี.ค.) นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตามที่ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ร้องเรียน นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้ง ว่า จัดเลี้ยงฉลองวันเกิดที่ห้องประชุมบนอาคาร กกต.ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ มีการดื่มไวน์และสุรากับ นายแสวง บุญมี กับพวกรวม 15 คน และข้อกล่าวหาอื่นๆ อีก เช่น ใช้รถยนต์หลวง น้ำมันหลวงตลอดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งปี (12 เดือน) แม้กระทั่งไปงานเช้งเม้งบรรพบุรุษของตน ปรากฏว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดย นางดวงกมล เจริญรุกข์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตคดีการเมืองการปกครอง ๑ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสำนวนการไต่สวนเรื่องดังกล่าวแล้วมีมติ ว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริงยังรับฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป
นายวัชระ เพชรทอง กล่าวว่า หลักฐานภาพถ่ายชัดเจนและมีพยานพนักงานราชการ กกต.ผู้เห็นเหตุการณ์ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ ยังมีมติอัปยศเช่นนี้ ท่านไม่รู้สึกละอายใจบ้างหรือ จริยธรรมคุณธรรมของ กกต.ใหญ่ไปหล่นอยู่ที่ไหนหมด บ้านเมืองจะเจริญได้อย่างไรถ้า ป.ป.ช.สุดเน่าเฟะเช่นนี้ วินิจฉัยยุติธรรมหรือไม่ ผมจึงต้องใช้สิทธิขอคัดสำเนาการสอบสวนของ ป.ป.ช.ชุดนี้มาศึกษาพิจารณาและติดตามเรื่องการใช้รถยนต์หลวงน้ำมันหลวงว่า ป.ป.ช.จะตัดสินอย่างไรต่อไป.