เสร็จตั้งแต่เมื่อวาน! “มท.” สนองนโยบายท่องเที่ยว ว่าที่นายกฯ ชูบทบาทใหม่ “นายอําเภอพาเที่ยว” ผุด 4 KPI สร้างอีเวนต์-อส./ชรบ.ท่องเที่ยว

กรมการปกครอง มหาดไทย ประสานจังหวัด สนองนโยบายท่องเที่ยว “ว่าที่รัฐบาลนายกฯ หนู” ก่อนปรับโครงสร้างกระทรวง กำหนดบทบาทใหม่ ชู “นายอําเภอพาเที่ยว” ตามนโยบายอำเภอพึ่งได้ หวังสร้างตัวชี้วัด (KPI) ให้นายอำเภอ 878 แห่ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ปรับปรุงภูมิทัศน์/ Event สร้างบุคลากรรัฐ/เอกชน/ท้องถิ่น เพิ่มยอดนักท่องเที่ยวรายได้ รักษาความปลอดภัย สร้าง “อส./ชรบ.ท่องเที่ยว”
วันนี้ (9 มี.ค.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) เวียนหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ให้เร่งดําเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในบทบาทของนายอําเภอ “นายอําเภอพาเที่ยว” ตามนโยบาย ปค. “อำเภอพึ่งได้”
หนังสือระบุว่า ให้ดำเนินตามนโยบายสําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาค และระดับจุลภาค นําไปสู่การสร้างรายได้สู่พื้นที่ กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่พื้นที่อย่างทั่วถึง และยกระดับ คุณภาพชีวิตประชาชน
ทั้งยัง เป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ในบทบาทของ “นายอําเภอและฝ่ายปกครอง” ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ปค. แจ้งให้จังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์และนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอ ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสม ต่อการท่องเที่ยว จัดทําเรื่องราวนําเสนอพื้นที่ (Storytelling) จัดงานสําคัญ งานประเพณีวัฒนธรรม (Event) และ นําเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ของดี ของกิน ของใช้
สร้างบุคลากร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (จิตอาสา) และเครือข่ายฝ่ายปกครองท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
รวมถึงให้ความสําคัญกับจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ได้แก่ เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว แต่ละประเภท จัดเก็บข้อมูลรายได้และจํานวนนักท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ
เช่น สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด สํานักงานสถิติจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ เป็นต้น
ขอให้จังหวัด ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ จัดระเบียบโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
“จัดชุดสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.ท่องเที่ยว) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ระมัดระวังไม่ให้เกิดคดีอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยว และลงพื้นที่ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง”
ท้ายสุดของหนังสือ กรมการปกครอง แจ้งว่า นโยบายดังกล่าวกําหนดประเด็นให้เป็น “ตัวชี้วัดของนายอําเภอ” (KPI) และจะดําเนินการติดตาม ประเมินผลในทุกรอบเดือนต่อไป
ปค.แจ้งด้วยว่า ได้ให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ดําเนินการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และให้คําแนะนําการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งในทุกเดือน
สำหรับ “นายอําเภอพาเที่ยว” ตามนโยบาย ปค. “อำเภอพึ่งได้” กำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของนายอําเภอ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัดสําคัญ ได้แก่
1. การประชาสัมพันธ์และการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในอําเภอ มี KPI คือ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว อาทิ ความสะอาด ความสวยงาม ความสะดวกสบายในการเดินทาง
“จัดทำ Storytelling นําเสนอพื้นที่ และการจัดงานสําคัญ จัดงานประเพณี/วัฒนธรรม จัดงาน Event การนําเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ของดี ของกิน ของใช้”
2. การสร้างบุคลากร เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ มี KPI คือ สร้างบุคลากรจากภาคราชการ (หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่) จากภาคเอกชน จากภาคประชาชน (จิตอาสา) และจากเครือข่ายฝ่ายปกครองท้องที่และท้องถิ่น
3. จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มี KPI คือ การเจาะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท, ประสานงานข้อมูลรายได้และจํานวนนักท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สํานักงานสถิติ ททท. หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาชุมชน
4. การรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มี KPI คือ ให้มีการจัดระเบียบโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ด้วยการจัดการจํานวนการเกิดคดีอาชญากรรมต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่ และจัดการจํานวนการลงพื้นที่ดูแลนักท่องเที่ยวของฝ่ายปกครอง (อส. ท่องเที่ยว และ ชรบ.)