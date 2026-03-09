รายงานตัวแล้ว 496 สส. พรรคส้ม ขน 118 คน มาพร้อมกัน “วรงค์-เท่าพิภพ” มาพรุ่งนี้ “พีระพันธ์ุ” ยังไร้กำหนด

สภาคึกคัก! สส.รายงานตัวแล้ว 496 จาก 499 คน หลัง ปชน.ขน 118 คน เข้ารายงานตัวพร้อมกันในวันเดียว เหลือ “วรงค์-เท่าพิภพ” นัดเข้าพรุ่งนี้ มี.ค. ส่วน “พีระพันธ์ุ” ยังไม่แจ้งกำหนด สภ.เปิดรับรายงานตัววันสุดท้าย 10 มี.ค. ก่อนปรับสถานที่เตรียมเปิดสมัยประชุมใหม่
วันนี้ (9 มี.ค.):เมื่อเวลา 16.30 น. ที่รัฐสภา บรรยากาศการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 เป็นวันที่ 12 จากจำนวน สส.ที่ กกต. ประกาศรับรอง 499 คน มี สส. แต่ละพรรคการเมืองมารายงานตัวแล้ว 496 คน หลังจากที่ สส. พรรคประชาชน เข้ารายงานตัวพร้อมกันในวันนี้ 118 คน ทั้ง สส.เขต และ สส.บัญชีรายชื่อ
โดยยังเหลืออีก 3 คน คือ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี และ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม.เขต 32 พรรคประชาชน ที่แจ้งว่าจะมารายงานตัวในวันที่ 10 มี.ค. ส่วนอีกคน คือ นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ยังไม่แจ้งการเข้ารายงานตัว
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการสภา ยังคงเปิดให้รับรองจนถึงวันวันที่ 10 มี.ค. หลังจากนั้น อาจปรับเปลี่ยนสถานที่ในการรายงานตัว