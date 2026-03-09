"ไผ่" โวรู้นานแล้วกธ.อดร่วมรบ. รับ "ธรรมนัส" เคยหยอกนั่งปธ.สภาฯ เหตุคุณสมบัติตำแหน่งนี้ไร้ปัญหา

"ไผ่ ลิกค์" บอกรู้ตัวนานแล้ว ‘กล้าธรรม’ ไม่ได้ร่วมรัฐบาล เผย ‘ธรรมนัส’เคยพูดหยอกล้อนั่งประธานสภาฯ เพราะคุณสมบัติตำแหน่งนี้ไม่มีปัญหา
เมื่อวันที่ (9 มี.ค.) นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม (กธ.)เปิดเผยในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ยอมรับว่า ทราบมานานแล้ว ว่าพรรคกล้าธรรมจะไม่ได้ร่วมรัฐบาล เพราะมีสัญญาณไม่ปกติ มาตั้งแต่หลังเลือกตั้ง ส่วนเหตุผลที่ติดต่อพรรคภูมิใจไทยไปนั้น เพื่อจะยืนยันว่า พรรคกล้าธรรมไม่ใช่ตัวปัญหา ไม่ได้ยึดติดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้า บอกกับตนเสมอว่า ไม่เคยยึดติดกับตำแหน่งรัฐมนตรี และ ยังเคยพูด หยอกล้อว่า หรือจะไปนั่งตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร เพราะไม่มีปัญหาคุณสมบัติของทั้ง 2 ตำแหน่งแตกต่างกัน
เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทย ที่ตัดสินใจไม่เชิญพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล จะเป็นเพราะต้องการตัดตอน เพื่อไม่ให้พรรคเติบโตไปกว่านี้หรือไม่ นายไผ่ กล่าวว่า ไม่อาจทราบได้ รู้เพียงแต่ว่า เขาไม่เอาพรรคกล้าธรรม
เมื่อถามต่อว่าพรรคกล้าธรรมจะแตกหรือไม่หากไม่ได้เป็นรัฐบาล นายไผ่ กล่าวว่า ระบบของพรรคที่ดูแลกันแบบครอบครัว จะไม่ส่งผลให้เกิดงูเห่าไปสนับสนุนพรรคอื่น