นายกฯเข้าทำเนียบถกด่วนคลัง-พลังงาน รับมือราคาน้ำมันโลกผันผวน หลังกลุ่ม G7 ปล่อยน้ำมันสำรอง

"อนุทิน" เข้าปฎิบัติหน้าที่ทำเนียบฯ เรียกถกด่วน ”คลัง-พลังงาน“ รับมือราคาน้ำมันโลกผันผวน หลังกลุ่ม G7 ปล่อยน้ำมันสำรอง ก่อนเตรียมแถลง
เมื่อวันที่ (9 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เมื่อเวลา 11.00 น. เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่บนตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังจากเดินทางไปร่วมสัมมนาพรรคภูมิใจไทยที่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา
ต่อมาเวลา 11.30 น. นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบนายกฯบนตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อหารือผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ก่อนที่นายสันติ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีเฝ้าระวังการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในฐานะผู้บริโภคจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง
จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา 14.40 น. นายอนุทิน เรียก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูล รมว.พลังงาน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้า ถึงแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันและพลังงานจากผลกระทบสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง
โดยนายเอกนิติ เปิดเผยก่อนร่วมประชุมว่า ตนจะพูดคุยกับนายกฯ ซึ่งเมื่อสักครู่ราคาน้ำมันลดลงมาหน่อยแล้ว ซึ่งกลุ่มประเทศ G7 ที่ออกมาปล่อยน้ำมันสำรองทำให้ราคาผันผวน และหลังการประชุมกับนายกฯจะมีการแถลงข่าว