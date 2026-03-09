เลือดใหม่ ภท.แบ่งเก้าอี้ลงตัว “เอกนัฏ” พลังงาน “วราวุธ” อุตสาหกรรม “สุชาติ” กระทรวงทรัพย์ ก๊วนลูกบังเกิดเกล้าตบเท้านั่ง รมต.

กลุ่มเลือดใหม่ในพรรคสีน้ำเงินแบ่งกระทรวงลงตัว “เอกนัฏ” ซิวพลังงาน “วราวุธ” คุมอุตสาหกรรม “สุชาติ” นั่งกระทรวงทรัพย์ ส่วนก๊วนลูกบังเกิดเกล้าผงาดตบเท้านั่ง รมต.ป้ายแดง ส่วนโควตาเพื่อไทย ชื่อ “ประเสริฐ” ถูกตั้งคำถามหลังมีคดีใน ป.ป.ช. พร้อมเผยเหตุไม่เชิญ “กล้าธรรม-ปชป.” เข้าร่วม
ช่วงโค้งสุดท้ายการจัดตั้งคณะรัฐมนตรี "อนุทิน 2" ก่อนมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 14 มีนาคม ตามด้วยการเลือกประธานรัฐสภาในวันที่ 15 มีนาคม และโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีช่วงวันที่ 18-19 มีนาคม
ล่าสุดรายงานข่าวจากพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า ภายหลังการสัมมนาพรรคที่ จ.บุรีรัมย์ โผคณะรัฐมนตรี เริ่มชัดเจนในสัดส่วนชื่อที่คลุมเครือมาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะกลุ่มสีน้ำเงินสายเลือดใหม่ อย่างนายสุชาติ ชมกลิ่น คุ้มชลบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา คุ้มสุพรรณ และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ คุ้มลุงกำนัน โดยมีรายงานข่าวว่า นายสุชาติ จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเอกนัฏ จะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายวราวุธจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ขณะที่สัดส่วนลูกเทพ ซึ่งขณะนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแก๊งลูกบังเกิดเกล้า ซึ่งเห็นเค้าลางการวางตัวสอดแทรกไปในกระทรวงสำคัญ อาทิ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ สส.สตูล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ สส.พิจิตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวแนน บุญย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่วนนางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ และนายพลพีร์ สุวรรณฉวี สส.นครราชสีมา อยู่ระหว่างจัดสรรความเหมาะสม
ขณะที่ตำแหน่งทางฝ่ายนิติบัญญัติ นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ หลายสมัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่วนรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นชื่อ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากเป็นสส.หลายสมัย ประนีประนอมสูง และความร่วมมือในการทำงาน มีความคุ้นชินกับงานสภาฯ และคุ้นเคยกับ สส.ต่างพรรค เชื่อว่าจะสามารถทำงานสภาฯ ให้ราบรื่น
ด้านสัดส่วนรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย มีรายงานข่าวว่า ชื่อของนายประเสริฐ จันทรวงศ์ทอง มีความเสี่ยงสุดเนื่องจากมีคดีสแกนม่านตาใน ชั้น ป.ป.ช. ที่คนในพรรคภูมิใจไทยตรวจสอบผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงยุติธรรม มาตั้งแต่ต้น รวมถึงมีคดีงบภัยแล้ง 5.1 หมื่นล้านบาท หลังนายอนุทิน ยืนยันคุณสมบัติรัฐมนตรี ยึดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญล่าสุด
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า พรรคเพื่อไทยนำโดย หัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะเดินทางมาส่งชื่อรองประธานสภา คนที่ 2 วันที่ 12 มี.ค. นี้ ต่อแกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่พรรคภูมิใจไทย เวลา 13.30 น.
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับสาเหตุที่พรรคภูมิใจไทย ไม่เลือกพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาล “อนุทิน 2” เนื่องจากมี สส.และแกนนำพรรคบางคนพัวพันกับธุรกิจสีเทา รวมถึงมี สส.หลายคน และแกนนำ มีชื่อในคดีแจกกล้วยรับค่าเลี้ยงดู ในสมัยรัฐบาลของ พล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ ป.ป.ช.กำลังจะชี้มูลในเร็ว ๆ นี้
ขณะที่ พรรคประชาธิปัตย์ นั้น แกนนำระดับสูง มองว่า ไม่มีเอกภาพทางการเมือง เพราะมีเพียง 21 เสียง ยังแบ่งกลุ่มก๊วนชัดเจน คือ กลุ่มนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และกลุ่มนายชัยชนะ เดชเดโช ไม่มีใครฟังใครได้ จึงยากหากต้องมาร่วมรัฐบาล เป็นต้น