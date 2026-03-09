"เท้ง" ลั่นพร้อมทำงานในสภาผลักดันกฎหมาย-ควบคู่ตรวจสอบเลือกตั้ง ไร้ปัญหาทำงานฝ่ายค้านร่วม กธ.ปชป.

หัวหน้าพรรคประชาชนลั่นพร้อมทำงานในสภาผลักดันกฎหมาย-ควบคู่ตรวจสอบเลือกตั้ง เผยยังไม่คุย ‘ประชาธิปัตย์-กล้าธรรม’ ร่วมฝ่ายค้าน ยันไร้ปัญหาเหตุเคยร่วมงานพรรคต่างอุดมการณ์มาแล้ว รอที่ประชุม สส.เคาะส่งคนชิง ‘ประธาน-รองประธานสภา’ หรือไม่ จ่อหารือยกเครื่องกรรมการบริหารพรรคประชุมใหญ่ เม.ย.นี้
เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เปิดเผยว่า วันนี้ สส.ของพรรคประชาชนมารายงานตัวและทำหน้าที่อย่างพร้อมเพรียง วาระสำคัญต่อจากนี้ เราได้มีการเตรียมตัวภายใน โดยในช่วงบ่ายจะมีการประชุม สส.ของพรรค ส่วนงานที่เราจะผลักดันต่อคือชุดกฎหมายหลายฉบับที่เราพร้อมทำหน้าที่ทันที เมื่อสภาเปิดอย่างเต็มรูปแบบ เราพร้อมยื่นกฎหมายทันที ไม่ว่าจะเป็นชุดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การปฏิรูประบบงบประมาณ การยกระดับในการตรวจสอบ สิ่งแวดล้อม สิทธิเสรีภาพ การลดค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นไม่กี่ตัวอย่างที่เราพร้อมยื่นเข้าสภา
นายณัฐพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการปรับตัวที่จะร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคกล้าธรรม ซึ่งน่าจะมาร่วมงานฝ่ายค้านนั้น เป็นกระบวนการปกติในสภาอยู่แล้วที่พรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลต้องมาทำงานงฝ่ายค้าน คงไม่ต้องปรับกระบวนท่าในการทำงานอะไรมาก กระบวนการวิปฝ่ายค้านเป็นปกติ เราสามารถทำงานได้กับทุกฝ่ายอยู่แล้ว ในอดีตเราก็ทำงานร่วมกับทุกพรรคการเมือง โดยเฉพาะฝ่ายค้านที่ไม่จำเป็นต้องมีจุดยืนหรือหลักการที่ตรงกัน
เมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคกล้าธรรมหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องปกติที่ระดับสมาชิกจะพูดคุยหารือกัน แต่ในระดับแกนนำยังไม่มีการหารือกันอย่างเป็นทางการ ตนเข้าใจว่าจากการสัมภาษณ์ทางพรรคภูมิใจไทยเองค่อนข้างนิ่ง แต่ก็ต้องรอกระบวนการอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และนายกรัฐมนตรี กว่า ครม.จะเข้ามาทำงานยังมีอีกหลายขั้นตอน ก่อนที่ผู้นำฝ่ายค้านจะถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจึงจะสามารถตั้งวิปฝ่ายค้านได้
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนจะรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านไว้เองหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ในฐานะพรรคการเมืองลำดับหนึ่งที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ก็เป็นตำแหน่งที่เราให้ความสำคัญอยู่แล้ว พร้อมทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องของคดี 44 สส. มีความกังวลหรือไม่นั้น เราไม่ได้กังวล แต่ไม่ได้ประมาท ยืนยันตามความบริสุทธิ์ของเราในการทำหน้าที่ สส. ในการยื่นร่างแก้ไขกฎหมาย ไม่ควรที่จะทำให้เราต้องโดนคดีแบบนี้
“ในช่วงบ่ายนี้หรืออีกหลายโอกาสจะมีการหารือกันภายในพรรค เพื่อให้เห็นภาพตรงกันว่าฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุด คือถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ 10 คน จะเดินหน้าทำงานในสภากันต่ออย่างไร เพื่อให้การทำงานในฐานะ สส.ไม่สะดุดลง” นายณัฐพงษ์ กล่าว
ต่อข้อถามว่าแสดงว่าเตรียมคนที่จะขึ้นมาแทนหาก 10 สส. ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เตรียมกระบวนการ เตรียมวิธีการไว้หมดแล้ว แต่ตัวบุคคลต้องเป็นกระบวนการภายใน อาจจะต้องหารือกับที่ประชุม สส.พรรคก่อน สุดท้ายหากเกี่ยวกับตำแหน่งผู้บริหารพรรคต้องออกมาจากที่ประชุมใหญ่ของพรรค ซึ่งเราวางแผนไว้ว่าจะประชุมกันในช่วงเดือน เม.ย. นี้
เมื่อถามว่ามีการมองว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่จะเป็นนายวีรยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคฝ่ายยุทธศาสตร์ พรรคประชาชน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เราไม่สามารถที่จะไปบอกแทนเพื่อนสมาชิกได้ เราพยายามออกแบบกระบวนการ แต่ไม่ได้ยึดติดตัวบุคคล จะออกมาเป็นชื่อใครก็แล้วแต่การตัดสินใจของสมาชิกพรรค
เมื่อถามว่าการมารายตัวต่อสภาในวันนี้ตรงกับวันครบกำหนด 30 วัน ที่ ป.ป.ช. ต้องยื่นคดี 44 สส.ไปที่ศาลฎีกาเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่ได้ตั้งใจ เราต้องการให้การรับรองจาก กกต. เสร็จครบทั้งกระบวนการก่อน จึงเลือกมาในช่วงเวลานี้ ไม่ได้ตั้งให้ชนกับอะไร ส่วนที่ทางพรรคได้ยื่นให้กกต.ตรวจสอบการเลือกตั้งเขต 2 จ.สุพรรณบุรีนั้น ก็คงต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการว่ามีผลเป็นอย่างไร หากเกิดเหตุที่เห็นได้ชัดว่าน่าจะมีความผิดปกติ เราก็พร้อมจะดำเนินการกับเขตอื่นๆ อย่างเต็มที่ ทีมกฎหมายของพรรคได้รวบรวมพยานหลักฐานค่อนข้างครบถ้วนแล้ว
เมื่อถามต่อว่าถึงแม้จะมีการเปิดประชุมสภาแล้วก็ยังสามารถยื่นตรวจสอบการเลือกตั้งได้ใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า กกต.น่าจะตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุด เชื่อว่าประชาชนก็ห่วงใยเรื่องนี้เช่นกัน เพราะหลายภาคส่วนยังตั้งคำถามถึงกระบวนการในการเลือกตั้งที่ผ่านมา รวมถึง กกต.ออกมารับรองผล โดยที่สังคมยังตั้งคำถามอยู่ หากมีการเปิดสภา และรัฐบาลเดินหน้าไป สุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญออกมาระบุว่ากระบวนการในการเลือกตั้งมีปัญหาเกิดขึ้นจริงจะเกิดผลเสียต่อประเทศมากที่สุด
“เราสื่อสารมาตลอดว่าอยากได้การเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ประชาชนให้ความเชื่อมั่นในการเลือกตั้ง เรายอมรับผลการเลือกตั้ง การที่เรามารายงานตัวในวันนี้ เพราะเราพร้อมทำหน้าที่ต่อในฐานะผู้แทนราษฎร ส่วนกระบวนการในการตรวจสอบการเลือกตั้ง ตรวจสอบความผิดปกติ ไม่โปร่งใสในการเลือกตั้งที่ผ่านมาต้องเดินหน้าควบคู่กันไป” หัวหน้าพรรคประชาชนกล่าว
เมื่อถามว่าพรรคประชาชนจะเสนอชื่อประธานสภา และรองประธานสภาแข่งหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ยืนยันว่าเราพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็ง ซึ่งตำแหน่งที่สำคัญคือผู้นำฝ่ายค้านในสภา ซึ่งบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ผู้นำฝ่ายค้านไม่สามารถเป็นพร้อมกันได้กับประธาน และรองประธานสภา แต่ก็ไม่ได้เป็นการปิดกั้น ที่เราจะเสนอชื่อเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในสภา เพราะในอดีตก็มีการเสนอมาแล้ว ซึ่งจะมีการหารือกันก่อน และจะได้ความชัดเจนก่อนจะมีการเปิดประชุมสภาแน่นอน
เมื่อถามว่ามองฟอร์มรัฐบาลว่าอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า รอการทำหน้าที่และกระบวนการหลายๆ อย่างเสร็จสิ้นก่อน เราพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมา ส่วนที่มีการตั้งรัฐบาลโดยไม่เอาพรรคกล้าธรรม โดยยกเรื่องมาตรฐานจริยธรรมนั้นเหมาะสมหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า นายอนุทินเองก็ยังไม่ได้ตอบว่าในอดีตก็เคยแต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ทำไมตอนนั้นกับตอนนี้ใช้คนละมาตรฐานกัน ส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องการเมืองมากกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ด้าน นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายกฎหมาย อธิบายเพิ่มเติมถึงกรอบเวลา 9 มี.ค.ในการส่งคำร้องคดี 44 สส. ของ ป.ป.ช. ต่อศาลฎีกาว่า ความจริงแล้วไม่ใช่วันที่ 9 มี.ค.
นพ.วาโย อธิบายว่า กรอบเวลา 1 เดือน และ 30 วัน ในทางกฎหมายนั้นแตกต่าง การนับ 1 เดือนนั้น ต้องไม่ลืมว่าเดือน ก.พ. มีเพียง 28 วัน หากนับ 30 วัน กรอบเวลาของการยื่นคำร้องย่อมตรงกับวันที่ 11 มี.ค. อย่างไรก็ตาม นพ. วาโยยังระบุว่า ตามกฎหมายเกี่ยวกับ ป.ป.ช. สามารถขยายเวลายื่นคำร้องได้ต่อไปเรื่อยๆ หากมีเหตุผลรองรับ