"ภูมิใจไทย" ดันควบรวม "ท่องเที่ยว-วัฒนธรรม" บูรณาการซอฟต์พาวเวอร์ แยกกระทรวงกีฬาเอกเทศ ตั้งเป้า 6 เดือนเสร็จ

"ภูมิใจไทย" เตรียมดันวาระ่วน ควบรวมกระทรวงท่องเที่ยว-วัฒนธรรม บูรณาการซอฟต์พาวเวอร์ พร้อมแยก กระทรวงกีฬาเป็นเอกเทศเพื่อยกระดับกีฬาอาชีพ พัฒนาเยาวชน และอุตสาหกรรมการกีฬา ตั้งเป้า 6 เดือนเสร็จ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบ หนึ่งในวาระเร่งด่วนด้านโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลเตรียมผลักดัน คือการปรับโครงสร้างกระทรวงสำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวของประเทศ
โดยรัฐบาลมีแนวคิดที่จะควบรวมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกระทรวงวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพื่อบูรณาการนโยบายด้านการท่องเที่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “ขายวัฒนธรรมไทยควบคู่การท่องเที่ยว” เพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น ทั้งในมิติของประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อาหารไทย วิถีชีวิต รวมถึงกิจกรรมและเทศกาลสำคัญของประเทศ อาทิ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์สงกรานต์มหา
แหล่งข่าวระบุว่า การปรับโครงสร้างครั้งนี้มีเป้าหมายให้การกำหนดนโยบาย การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับมิติทางวัฒนธรรมได้อย่างมีเอกภาพ สามารถยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทย
ขณะเดียวกัน ในส่วนของภารกิจด้านกีฬา มีแนวคิดที่จะ แยกออกมาจัดตั้งเป็น “กระทรวงกีฬา” โดยเฉพาะ เพื่อให้การพัฒนากีฬาอาชีพ กีฬาเยาวชน และอุตสาหกรรมกีฬาของไทยมีความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงยกระดับศักยภาพนักกีฬาไทยในเวทีนานาชาติ และสร้างเศรษฐกิจด้านกีฬาให้เติบโตอย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อรองรับโครงสร้างใหม่ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งเบื้องต้นมีการประเมินว่ากระบวนการทางกฎหมายและการปรับโครงสร้างหน่วยงานต่าง ๆ น่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน หากการผลักดันเป็นไปตามขั้นตอนของรัฐสภาอย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวยังต้องติดตามรายละเอียดเชิงนโยบายและรูปแบบโครงสร้างของกระทรวงใหม่อย่างเป็นทางการอีกครั้ง หลังรัฐบาลจัดทำร่างกฎหมายและเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาในลำดับต่อไป