ฮานี่บ่าเฮ้ย!! ไม่เห็นหัวกันเลย "เพื่อไทย" สายเหนือเดือด โผ ครม."สุริยะ" มือเหล็กเกาะเก้าอี้แน่น! ** ปิดกล่อง! ภูมิใจไทย ตั้งรัฐบาล 292 เสียง ไม่มีกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ ฮานี่บ่าเฮ้ย!! ไม่เห็นหัวกันเลย "เพื่อไทย" สายเหนือเดือด โผ ครม."สุริยะ" มือเหล็กเกาะเก้าอี้แน่น!
ยังไม่ทันตั้งรัฐบาลเป็นทางการ พรรคเพื่อไทย พรรคร่วมครม. อนุทิน ชาญวีรกูล ก็เปิดศึกกันเองซะแว้วว…
มีข่าวปิดไม่มิดถึง "ความเดือด" ไม่พอใจของสมาชิกพรรค สายเหนือทั้ง บน-กลาง-ล่าง สุมหัวคุยกันหลังจากเห็นกระแสโผครม.ในโควต้าพรรคตัวเอง
ตามกระแสฟังว่า จากโควตา 5 เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการฯ ที่พรรคน้ำเงินแบ่งให้ ฝ่ายบริหารพรรคจัดสรรลงตัวแล้ว โดยไม่มี สส.เขตภาคเหนือ ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเลยสักคน
ใน 5 รมว. มีชื่อของ "หนิม" จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค นั่งว่าการกระทรวงแรงงาน "ประเสริฐ จันทรรวงทอง" เลขาฯพรรค นั่งว่าการกระทรวงศึกษาฯ "สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ" นั่งว่าการกระทรวงเกษตรฯ "อาจารย์เชน" ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคได้รางวัลปลอบใจไปคุมกระทรวง อว. และ “สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล” คาดว่าจะได้นั่งกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
พอเห็นหน้าค่าตา ครม.แดงแบบนี้
งานนี้กลุ่ม สส.ภาคเหนือที่เคยเป็น “ลูกรัก” ของพรรคมาทุกยุคทุกสมัย แต่ไฉนเที่ยวนี้กลับถูกจัดไปอยู่ในหมวด “ลูกเมียน้อย” จึงรับไม่ได้ที่ "ผู้ใหญ่" ในพรรคมองข้ามหัวไปถึงขนาดมีคำถามดังๆ ว่า ไม่เห็นหัวกันเลยหรือ !
ไหนจะเป็น "ลุงสุริยะ" ผู้จองเป็นรัฐมนตรีอมตะนิรันดร์กาล ที่ยังเหนียวหนึบติดเก้าอี้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ แบบสลัดไม่หลุด ทั้งที่มีกระแสข่าววงในเล็ดลอดออกมาว่า ฝั่งพรรคแกนนำ “ภูมิใจไทย” แอบกระซิบข้างหู อยากให้เปลี่ยนตัวขอเป็น “คนรุ่นใหม่” จากเพื่อไทยมาแทน เพื่อลบภาพจำรัฐมนตรีหน้าเก่าขึ้นสนิม
คราวนี้ลุง "สุริยะ" จ่อยิ้มแสยะ เย้ยรุ่นใหม่ในพรรคสบายๆ เพราะบารมีพ่วงคอนเนกชันบ้านใหญ่ และสายสัมพันธ์ทุนเกื้อหนุนพรรค ใครจะกล้าขยับ ?
แม้แรงกดดันจะสูงลิ่ว แต่สุดท้าย “ลุงสุริยะ” ก็ยังครองโควตานี้ไว้อย่างมั่นคง ทิ้งให้คนรุ่นใหม่ในพรรค ได้แต่นั่งตาปริบๆ
ลุงสุริยะ "มือเหล็ก" เกาะเก้าอี้ก็ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่ทำให้ สส.เหนือ เพื่อไทยเดือดปุดๆ ต้องร้องตะโกน "ฮานี่บ่าเฮ้ย" คือ โควต้าของโคราช ที่กินรวบ
สส.เหนือเพื่อไทย เห็นว่า เป็นการจัดสรรที่เอียงเห็นได้ชัด เพราะภายในพรรคเลือก "คนใกล้ชิด" มาก่อนความเหมาะสม สะท้อนว่า ข้างในพรรคเพื่อไทยกำลังมีปัญหา !
เพราะ สส.หลายพื้นที่ในภาคเหนือรู้สึกว่าตัวเองสู้ตายถวายหัวในสนามเลือกตั้ง แต่เวลาแบ่งเค้ก กลับมี “ผู้ใหญ่" ไม่กี่คน นั่งเคาะโผตามใจชอบในห้องแอร์ โดยไม่แยแสผลงานและหยาดเหงื่อของคนหน้างาน
แม้จะมีชื่อของ อาจารย์เชน “ยศชนัน” และ "จุลพันธ์" ที่พอจะโยงเหนือได้ แต่ก็มีเสียงซุบซิบลับหลังว่า นี่คือการจัดสรรเชิงตระกูล มากกว่ายุทธศาสตร์พื้นที่ สส.เขตที่ฝ่าดงกระสุนมาได้ จึงยังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีตัวแทนที่แท้จริงเข้าไปนั่งบริหารกระทรวงที่ตอบโจทย์ฐานรากจริงๆ
ส่วนตำแหน่ง“จุลพันธ์" มองว่าเป็นโควตา “หัวหน้าพรรค” ไม่ใช่โควตาภาค ความน้อยเนื้อต่ำใจมันจึงลามปามไปถึงขั้นที่ว่า ถ้าไม่โวยตอนนี้ รอบหน้าจะมีหน้าไปสู้หน้าชาวบ้านได้อย่างไร
การออกมาเปิดเผย "เสียงในหัว" ของสส.ภาคเหนือ ในวันนี้น่าสนใจว่า ไม่ใช่แค่การเรียกร้องตำแหน่ง แต่มันคือการ “ถอนหงอก” ฝ่ายบริหารพรรค ว่าอย่าทำอะไรแบบ "ลักลั่น มัดมือชก”
จับตาดูกันให้ดี ในการประชุมพรรคครั้งหน้า หาก “โผครม.” ยังนิ่งตามนี้ โดยไม่มีการปรับสมดุลใหม่ ระเบิดเวลาลูกใหญ่ ในเพื่อไทยอาจจะทำงาน เพราะสส.เขต หรือ"บ้านใหญ่" สมัยนี้รู้ๆ ไม่ยอมเป็นแค่นั่งร้านให้คนใกล้ชิดผู้ใหญ่เดินขึ้นสวรรค์กันฟรีๆ มีทางไหนให้มาดีกว่า ก็พรัอม "ดีล" ทุกเมื่อ.
++ ปิดกล่อง! ภูมิใจไทย ตั้งรัฐบาล 292 เสียง ไม่มีกล้าธรรม-ประชาธิปัตย์
เป็นไปตามความคาดหมายว่า พรรคภูมิใจไทย ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาล จะใช้โอกาสในการ จัด “พีธีกรรม” สัมมนา สส.พรรค ที่จ.บุรีรัมย์ (8 มี.ค.) เพื่ออ้างถึงความเห็นของ สส.ในพรรค ว่า “ครม.อนุทิน 2” จะประกอบไปด้วยพรรคใดบ้าง
ก่อนหน้านี้ มีข่าวออกมาเป็นระยะว่า มีการรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว 292 เสียง ประกอบด้วย พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย และพรรคเล็กอีกจำนวนหนึ่ง
ที่รอความชัดเจน คือ “พรรคกล้าธรรม” ของ “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” จะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่
“ไชยชนก ชิดชอบ” เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ทายาทการเมืองของ “ครูใหญ่เนวิน” ออกมาส่งสัญญาณแต่เช้า ว่า การจัดตั้งรัฐบาล ตกผลึกแล้ว 99.99%
ถัดมาในช่วงสาย “ไผ่ ลิกค์” สส.กำแพงเพชร เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ก็โพสต์เฟซบุ๊กว่า สส.พรรคกล้าธรรม พร้อมทำงานเพื่อประชาชน โดยไม่ยึดติดว่าจะอยู่ฝ่ายรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน
จับสัญญาณจากโพสต์นี้ของ “ไผ่ ลิกค์” ตีความได้ว่า พรรคกล้าธรรม คงต้องเป็นฝ่ายค้านเสียแล้ว เพราะก่อนหน้านี้ “ไผ่” มักโพสต์ด้วยความมั่นใจว่า กล้าธรรม พร้อมโหวต “อนุทิน” เป็นนายกฯ โดยไม่มีเงื่อนไข
สำทับด้วย คำพูดที่ออกจากปาก “อนุทิน ชาญวีรกูล” ระหว่างการสัมมนา ให้สส.ของพรรคระมัดระวังปัญหา “ผิดจริยธรรม” อย่างเข้มงวด จะแต่งตั้งคนรอบข้างดำรงตำแหน่งอะไร ต้องตรวจสอบประวัติให้ดี อย่าไปเอาคนที่มีปัญหา มาอยู่เป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ช่วย ไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหาในอนาคตได้
เหมือนเป็นการบอกว่า ตนเองก็จะระมัดระวังในการดึงพรรคการเมืองมาร่วมรัฐบาล และไม่แต่งตั้งคนที่มีปัญหา มาเป็นรัฐมนตรีเช่นกัน !!
จึงเป็นที่ชัดเจนว่า “พรรคกล้าธรรม” ไม่ได้ร่วมรัฐบาล สาเหตุเพราะอะไร!
จากนั้น ก็มีรายงานข่าวออกมาในช่วงบ่าย ว่า คณะกรรมการบริหารพรรค ได้นำรายชื่อบุคคลที่ สมควรได้เป็นรัฐมนตรี เสนอต่อ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ในฐานะหัวหน้าพรรค เป็นผู้คัดเลือก
ปรากฏว่านับจำนวนคนแล้ว มากกว่าจำนวนเก้าอี้รัฐมนตรี
ทั้งนี้ หากการตั้งรัฐบาล 292 เสียง โดยไม่มีพรรคกล้าธรรม และพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วม พรรคภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีทั้งหมด 26 ตำแหน่ง คุม 14 กระทรวง ได้แก่...
กระทรวงมหาดไทย กลาโหม คมนาคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่องเที่ยวและกีฬา อุตสาหกรรม การต่างประเทศ การคลัง พาณิชย์ พลังงาน ยุติธรรม วัฒนธรรม และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีคนนอก หรือที่เป็นโควต้าของ “อนุทิน” ที่แน่ชัดคือ ตัว “อนุทิน” เอง ที่จะเป็นนายกฯควบ รมว.มหาดไทย หรือควบ รมว.กลาโหม อย่างใดอย่างหนึ่ง... “สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว” รองนายกฯ ควบรมว.การต่างประเทศ... “เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ” รองนายกฯควบ รมว.คลัง...“ศุภจี สุธรรมพันธุ์” รองนายกฯ ควบ รมว.พาณิชย์ และ “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมาย
โควต้า “กลุ่มบ้านใหญ่” มีชื่อของ ทรงศักดิ์ ทองศรี , พิพัฒน์ รัชกิจประการ , ไชยชนก ชิดชอบ, สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล , ซาบีดา ไทยเศรษฐ์, ภราดร ปริศนานันทกุล , สุชาติ ชมกลิ่น , เอกนัฏ พร้อมพันธุ์, วราวุธ ศิลปอาชา, ศุภมาส อิศรภักดี, นภินทร ศรีสรรพางค์ และ พัฒนา พร้อมพัฒน์
ยังมี “กลุ่มเลือดแท้” ที่ทำงานให้กับพรรคภูมิใจไทย มาตลอด ที่มีชื่อร่วมลุ้นเก้าอี้รัฐมนตรี อาทิ “เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์” สส.อุทัยธานี , “สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ” สส.ศรีสะเกษ, “แนน บุณย์ธิดา สมชัย” สส.อุบลราชธานี, “วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์” สส.สตูล, “ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์” สส.พิจิตร, “สุขสมรวย วันทนียกุล” สส.อำนาจเจริญ เป็นต้น
ทั้งนี้ มีการเผยกำหนดการว่า วันที่14 มี.ค.นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จทรงเปิดประชุมสภานัดแรก จากนั้นจะเป็นการประชุมสภา เพื่อเลือกประธานสภา ซึ่งมีความชัดเจนว่า “โสภณ ซารัมย์” จะได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาฯ
สำหรับโควตาของพรรคร่วมรัฐบาล “พรรคเพื่อไทย” จะได้ 8 คน 9 ตำแหน่ง (รวมรองนายกฯ) ซึ่ง พรรคเพื่อไทย ส่งรายชื่อผู้ที่จะเหมาะสมได้เป็นรัฐมนตรี มาเกินกว่าโควตาเช่นกัน
ส่วนตำแหน่งรองประธานสภา คนที่ 2 ที่มีการเปิดชื่อ “มนพร เจริญศรี” อดีต รมช.คมนาคม ออกมา
ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ จะได้โควตารัฐมนตรี 1 เก้าอี้ คือ “ตรีนุช เทียนทอง” หัวหน้าพรรค ขณะที่พรรคเล็ก 1-2 เสียง จะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี