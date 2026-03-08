“พี่โอ๋ ชัยวุฒิ" แนะ โรงเรียน มี Second Chance ให้เด็ก เป็นทางเลือกสุดท้ายก่อนเข้าสอบ

"พี่โอ๋ ชัยวุฒิ" ศิษย์เก่าเตรียมอุดมฯ เสนอทางแก้ปมดราม่าเด็กทิ้งเงินหน้าห้องสอบ แนะเพิ่มจุดรับฝากของ Second Chance ให้โอกาสเด็กที่อาจหลงลืมและป้องกันการทิ้งของมีค่า
[เชียงใหม่] 8 มีนาคม 2569 เวลา 11.00 น. จากกรณีที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ สำหรับการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประจำปี 2569 ซึ่งพบว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนมากถึงกว่า 1.3 หมื่นราย โดยเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์เรื่องราวของผู้ปกครองรายหนึ่งที่พบเห็นการทิ้งเงิน กระเป๋าสตางค์ และโทรศัพท์มือถือ ลงในถังขยะบริเวณหน้าทางเข้าอาคารสอบ จนเกิดการตั้งคำถามด้วยความสงสารเด็กว่า หากห้ามนำเงินเข้าห้องสอบแล้วเด็กจะเดินทางกลับบ้านอย่างไร พร้อมมองว่าเหตุการณ์นี้รบกวนสมาธิในการสอบและอาจทำให้เด็กตกใจ
ล่าสุด "พี่โอ๋" นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ ระหว่างลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถึงกรณีดราม่าดังกล่าว โดยระบุว่า ในฐานะศิษย์เก่าที่เคยผ่านการสอบ เข้าใจความจำเป็นของมาตรการคุมสอบที่ต้องรัดกุมขั้นสุด เนื่องจากการแข่งขันที่สูงนั้น ตามมาด้วยความพยายามในการทุจริต ทั้งการจดโพยหรือส่งสัญญาณต่าง ๆ ซึ่งการตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการห้ามนำสิ่งของเข้าห้องสอบถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อเด็กนักเรียนทุกคนที่เตรียมตัวมาอย่างเหน็ดเหนื่อย
"ในฐานะที่พี่โอ๋เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับ ก็เคยไปเข้าสอบคัดเลือกแบบเนี่ยเพื่อเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม ก็ต้องยอมรับว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีคนอยากเข้าเรียนมากนะครับ การแข่งขันสูง การสอบก็จะแบบเข้มข้นมาก ก็ต้องมีกฎระเบียบนะครับเยอะมาก เพื่อไม่ให้มีการทุจริต ไม่ให้มีการโกงข้อสอบ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับนักเรียนทุกคน" พี่โอ๋ ชัยวุฒิ กล่าว
ทั้งนี้ นายชัยวุฒิ ยังได้กล่าวถึงระบบการจัดการหน้าห้องสอบ" อีกด้วยว่า แม้จะมีจุดรับฝากของส่วนกลางแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติ เด็กนักเรียนหลายคนตกอยู่ในสภาวะกดดันและอาจเผลอลืมตัวพกเงินสดหรือสิ่งของมีค่าติดตัวไปจนถึงหน้าประตูห้องสอบ
ซึ่ง พี่โอ๋ ชัยวุฒิ ได้ทิ้งท้ายถึงแนวทางการแก้ปัญหาเพิ่มเติม ถึงคณะกรรมการผู้จัดสอบว่า อยากให้มีการปรับปรุงระบบอย่างเร่งด่วนในการสอบครั้งต่อไป ซึ่งควรเพิ่มจุดรับฝากของหน้าห้องสอบ หรือที่เขาเรียกว่าการให้ "Second Chance" (โอกาสที่สอง) กับเด็ก ๆ เพื่อให้ฝากของมีค่าไว้ก่อนเข้าสอบ และสามารถกลับมารับคืนได้เมื่อสอบเสร็จ
"ฝากไปถึงผู้จัดการสอบด้วยนะครับว่า บางทีถึงมีการฝากของแล้วเนี่ย มีจุดที่รับฝากอย่างถูกต้อง แต่ว่าน้อง ๆ นักเรียนบางคนก็อาจจะลืมนะครับ มีเงิน มีสิ่งของติดตัวไปก่อนเข้าห้องสอบเนี่ย ก็ต้องเอาออก ไว้หน้าห้องสอบ ก็ควรจะมีจุดรับฝากของนะครับ เค้าเรียกว่าเป็นให้โอกาสอีกครั้งนึง หรือเรียกว่า Second Chance นะครับ ให้ฝากของไว้ก่อนเข้าห้องสอบ แล้วออกมาจากการสอบก็มาเอาคืนได้ เพราะเสียดายนะครับเอาเงินเอาของมีค่าไปวางทิ้งไว้แบบเนี้ย ก็ไม่เหมาะสมครับ" พี่โอ๋ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กล่าวทิ้งท้าย