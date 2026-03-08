รอเก้อไร้เงา สส.รายงานตัววันที่ 11 “พีระพันธุ์” ไม่โผล่ตามแจ้ง พรรคส้มนัดพรุ่งนี้ “หมอวรงค์” 10 มี.ค.

เปิดรายงานตัว วันที่ 11 ไร้เงา สส.แม้แต่คนเดียว จนท.รอเก้อ “พีระพันธุ์” แจ้งจะมาแต่ไม่ปรากฏตัว ขณะ สส.ปชน.นัดร่วมตัวมารายงาน 9 มี.ค. “หมอวรงค์” นัดวันที่ 10 มี.ค.คาดเป็นคนสุดท้าย
วันนี้ (8 มี.ค.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เข้ารายงานตัวเป็นวันที่ 11 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. แต่ตลอดทั้งวันไม่มี สส. เดินทางเข้ามารายงานตัวแม้แต่คนเดียว
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ แจ้งว่า จะเดินทางมารายงานตัว แต่ไม่ได้ระบุเวลา จนเมื่อถึงเวลา 16.30 น. ซึ่งเป็นเวลาปิดการรายงานตัว ก็ยังไม่ปรากฏตัว ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รออยู่ต้องรอเก้อ โดยล่าสุด มียอดรวมสส.มารายงานตัว 377คน
สำหรับ สส.ที่ยังไม่ได้เข้ารายงานตัว ส่วนใหญ่เป็น สส.ของพรรคประชาชน จำนวน 119 คน โดยมีกำหนดจะเดินทางมารายงานตัวในวันที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น. รวมถึง นายอิสรา สุนทรวัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะเข้ารายงานตัวในวันเดียวกัน เวลา 10.00 น.
ขณะที่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยภักดี มีกำหนดเข้ารายงานตัวในวันที่ 10 มีนาคม เวลา 10.00 น. ซึ่งจะเป็นคนสุดท้าย ทำให้จำนวน สส.รายงานตัวครบทั้ง 499 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จะมีพระราชพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาในวันที่ 14 มีนาคม เวลา 17.00 น. ส่วนการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น ยังต้องรอพระราชกฤษฎีกากำหนดวันประชุมอีกครั้ง.