กมธ.ติดตามงบฯ สว. เร่งแผ่นซ่อมรพ.สต.ชำเม็ง ชี้ขั้นตอนขอใช้พื้นที่ทับซ้อนทำโครงการล่าช้า ย้ำเร่งประสาน

กมธ. ติดตามงบประมาณฯ วุฒิสภา เร่งรัดแผนซ่อมแซม รพ.สต.ชำเม็ง ชี้ ขั้นตอนขอใช้พื้นที่ทับซ้อนทำโครงการล่าช้า ยันจะเร่งประสาน ให้บรรเทาความทุกข์ชาวบ้านมากที่สุด
วันนี้ (8 มี.ค. 2569) คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดย น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะรองโฆษกคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา แถลงผลการประชุมคณะ กมธ. ว่า สัปดาห์นี้คณะ กมธ.ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านชำเม็ง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งพบว่ากระบวนการมีความล่าช้า ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุที่ล่าช้านั้น เนื่องจากติดเงื่อนไขด้านระเบียบและการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่หลายขั้นตอน
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวต่อว่า จากการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าสาเหตุหลักของความล่าช้ามาจากกระบวนการทางเอกสารและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องกันหลายทอด ขั้นแรก การเคลียร์สิทธิที่ดินและป่าไม้ ต้องรอการเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะอนุกรรมการฯ กรมป่าไม้ เพื่ออนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อน จากนั้น เมื่อได้สิทธิใช้พื้นที่แล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนอาคารและทรัพย์สินต่อธนารักษ์พื้นที่ และรอการประกาศรับรองซึ่งใช้เวลาดำเนินการถึงต้นเดือน มิ.ย. หลังจัดการเรื่องที่ราชพัสดุเสร็จสิ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ศรีสะเกษ จึงจะสามารถยื่นขอใช้ทรัพย์สินต่อธนารักษ์เพื่อเข้าดำเนินการได้ และขั้นตอนสุดท้ายคือการทำคำของบประมาณผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีษะเกษ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเรื่องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีในการพิจารณาใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
น.ส.ภิญญาพัชญ์ ย้ำว่า จากการตรวจสอบไทม์ไลน์ในมติที่ประชุม พบว่ากระบวนการแก้ไขปัญหา รพ.สต.บ้านชำเม็ง มีขั้นตอนที่ซับซ้อนและใช้เวลานานจริง โดยหากเริ่มนับจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้ความเห็นชอบ ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ใช้เวลารวมประมาณ 4 เดือนกว่าที่คำขอรับสนับสนุนงบประมาณจะถูกส่งถึงส่วนกลาง เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนช่วยเหลือฯ อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม คณะ กมธ. จะดำเนินการประสาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ได้เร็วที่สุด