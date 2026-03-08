เดือด! สส.เพื่อไทย ฮือถามสูตรรัฐมนตรี 5+3 ใครจัดสรร ชี้ไม่ยึดโยง สส.เขต

สส.เพื่อไทยโวยสูตรรมต. 5+3 ถูกตั้งคำถามปมความเป็นธรรม สส.บางพื้นที่ถูกมองข้าม ทั้งที่ทำผลงานเลือกตั้งให้พรรค เตือนพรรคต้องใช้จังหวะนี้สร้างผลงาน ไม่ใช่แบ่งเก้าอี้ให้คนใกล้ชิด
แหล่งข่าวจาก สส. พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคที่ระบุว่าได้จบลงแล้วในสูตร 5+3 ทำให้เกิดความสับสนของ สส.ของพรรคเป็นอย่างมาก จนเกิดเป็นคำถามว่าการจัดสรรนั้นเกิดขึ้นจากใคร ไม่ได้มีความยึดโยงกับ สส. การตัดสินใจเกิดจากผู้ใหญ่ในพรรคเพียงไม่กี่คน จากการจัดสัดส่วนที่เป็นข่าวทำให้เห็นความไม่เป็นธรรม 2-3 ตำแหน่ง โดยเฉพาะการที่ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา จะมีรัฐมนตรีถึง 2 คน ส่วนตัวแทนทางภาคเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ก็ควรที่จะจัดสัดส่วนให้อย่างน้อย 1 ตำแหน่ง เพราะก็เป็นพื้นที่ซึ่งทำ สส.ได้จำนวนหนึ่ง
“ในฐานะสส. ก็ได้หารือกับเพื่อน สส. จับสัญญาณได้ว่ามีความไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะมองว่าการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งนี้ เป็นภาวระที่พรรคเพื่อไทยต้องทำผลงาน สร้างคะแนนนิยมกลับมา ควรให้ความสำคัญกับ สส. เขตบ้าง โดยเฉพาะในโซนภาคเหนือ แม้แต่จังหวัดบ้านเกิดหัวหน้าพรรคยังไม่มี สส. สักคน จึงจำเป็นต้องมีตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร เราหารือกันว่าในการประชุมพรรคที่จะมีขึ้นเร็วๆ นี้ จะได้มีการแสดวความเห็น เรียกร้องให้เห็นหัวกันบ้าง ไม่ใช่จะแต่คนใกล้ชิด ทั้งที่ก็ไม่ได้มีผลงานอะไร” แหล่งข่าว ระบุ
แหล่งข่าวกล่าวว่า ตกใจกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นรายวันแต่ สส. ที่เป็นคนขับเคลื่อนพรรค กลับไม่ได้รับสัญญาณอะไร เวลานี้เหมือนการโยนหินถามทางเพื่อเอาประโยชน์ ผลเลือกตั้งออกมาในลักษณะนี้ ก็สุดจะกล้ำกลืน คนที่จะเป็นรัฐมนตรีของพรรค ก็ควรที่จะคัดสรรคนที่จะเป็นผู้นำ ทำงานได้ มีประสบการณ์ สามารถดูแลและทำงานร่วมกับ ส.ส.ของพรรคได้ด้วย ไม่ใช่อยากเสนอใครก็สามารถทำได้ตามใจชอบ ควรถาม ส.ส.บ้าง พรรคควรจะมีวิธีที่มีความเป็นธรรมที่มากกว่านี้ อย่าทำอะไรแบบลักลั่น มัดมือชก ส.ส. เลย