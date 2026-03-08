กกต.แจงประกาศผลออกเสียงประชามติเป็นไปตามกฎหมาย ต่างจากปี 59 หลักเกณฑ์รูปแบบต่างกัน

กกต.แจงประกาศผลออกเสียงประชามติเป็นไปตามกฎหมาย ยันแตกต่างจากปี 59 เหตุกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์รูปแบบแตกต่างกัน
วันนี้ (8มี.ค.) สำนักงานกกต.ชี้แจงกรณีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการประกาศ ผลการออกเสียงประชามติ ประเด็น “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดย1. การประกาศผลประชามติครั้งนี้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีหลักเกณฑ์และรูปแบบการออกเสียงแตกต่าง จากการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
2.การออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 กำหนดให้บัตรออกเสียง มีทางเลือก 3 ช่อง ได้แก่ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และไม่แสดงความคิดเห็น ซึ่งแตกต่าง จากการออกเสียงประชามติ เมื่อปี 2559 ที่ไม่ได้กำหนดช่อง “ไม่แสดงความคิดเห็น” จึงทำให้ การรายงานผลคะแนนครั้งนี้ มีรายการ “ไม่แสดงความคิดเห็น” รวมทั้งบัตรเสียประกอบด้วย
3.การประกาศผลการออกเสียงประชามติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นการประกาศจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง ผู้มาใช้สิทธิ และผลคะแนนของแต่ละทางเลือก ตามที่ปรากฏจากการนับคะแนน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่ประกาศผลการออกเสียง ในราชกิจจานุเบกษา และรายงานผลให้นายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาทราบ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่า การดำเนินการประกาศผลประชามติ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส