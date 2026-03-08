"อนุทิน" นำ ภท.เช็กขุมกำลัง 192 สส. เปิดโรดแมป 9 เดือนสู่การเปลี่ยนแปลง" ย้ำเอกภาพ "พูดแล้วทำพลัส"

สัมมนาใหญ่บุรีรัมย์ คึกคัก "อนุทิน" นำทัพภูมิใจไทยเช็กขุมกำลัง 192 เสียง! เปิดโรดแมป "9 เดือนสู่การเปลี่ยนแปลง" ย้ำเอกภาพ "พูดแล้วทำพลัส"
วันนี้ (8มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการสัมมนาใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยครั้งแรกในวันนี้ (8 มี.ค.) จัดขึ้นที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ภายใต้สโลแดน "พูดแล้วทำพลัส" ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2569 นำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บรรดาแกนนำพรรค คณะกรรมการบริหารและ สส. ของพรรคเดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน อาทิ นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
โดยแต่ละคนได้ห้อยป้ายชื่อเล่นของตัวเอง เพื่อให้จดจำได้ง่าย เพราะบางคนรู้จักแต่ชื่อจริงไม่รู้จักชื่อเล่น โดยมีการทักทายและสอบถามที่มาที่ไปของชื่อเล่น พร้อมกับพูดแซวกันอย่างอารมณ์ดี
กระทั่งเมื่อเวลา 09.40 นาย. นายอนุทินได้เดินทางมาถึงพร้อมกับนายสีหศักดิ์ นายเอกนิติและนางศุภจี โดยทันทีที่เข้าสู่ห้องประชุมนายอนุทินได้นำเดินทักทายบรรดา สส.ของพรรคอย่างเป็นกันเอง
โดยไฮไลท์อยู่ที่การปาฐกถาของหัวหน้าพรรคฯ ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัส 192 เสียง โอกาสและความท้าทาย” ซึ่งจะเป็นบทสรุปหลังการเลือกตั้ง รวมถึงการกำหนดทิศทางและการพัฒนาพรรค
จากนั้น จะเป็นการปาฐกถาของ นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ถ่ายใต้ Roadmap 2026 "9 เดือนสู่การเปลี่ยนแปลง"
ขณะที่ช่วงบ่ายจะเป็น กิจกรรมรวมพลังสร้างเอกภาพ ความสามัคคี ภายใต้ 1 ทีม 1 ทิศทาง หัวใจเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน สส. เดิม กับ สส. ใหม่ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สู่ชัยชนะ
นอกจากนี้จะมีกิจกรรม Work shop โดยแบ่งกลุ่ม ตามหัวข้อต่างๆ ปิดท้ายด้วยการ รับประทานอาหารเย็นสานสัมพันธ์ยามค่ำคืน
สำหรับวันสุดท้าย 9 มีนาคม ก่อนเดินทางกลับจะมีการสรุป Work shop และ Roadmap รวมไปถึง การรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิก