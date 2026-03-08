"อนุทิน" ละลายพฤติกรรม 192 สส.ภท. ชูศักดิ์ศรีสส.ปลดรมต.ได้ โวไม่มีฟลุ๊คพรรคอันดับ 1 สั่งเข้มจริยธรรม 14 มี.ค.เปิดสภา

"หน.หนู" เปิดสนามช้าง บุรีรัมย์ ละลายพฤติกรรม 192 สส.ภท. ย้ำศักดิ์ศรีผู้แทนฯ รมต.ปลดสส.ไม่ได้แต่สส.ปลดรมต.ได้ โชว์พลังพรรคอันดับหนึ่งเติบโตก้าวกระโดดจาก 34 สู่ 192 ที่นั่ง ฟุ้ง "ไม่มีฟลุ๊ค" ทุกคนชนะเหตุทำงานหนักคลุกคลีชาวบ้าน สั่งพกคัมภีร์ "จริยธรรม" ระวังตัวเข้มทั้งทรัพย์สินและคนใกล้ชิด กิ๊ก ก็ต้องแจงบัญชี แจ้ง 14 มี.ค.มีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาฯ
วันนี้ (8มี.ค.) ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้กล่าวเปิดสัมมนาพรรคภูมิใจไทยว่า สวัสดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย สมาชิกพรรคภูมิใจไทย คณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทย ที่เคารพรักทุกท่าน วันนี้ต้องขออนุญาตกล่าวคำว่าขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดกำเนิดของพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ วันนี้ผมมาพบกับทุกท่านด้วยความตื่นเต้นและดีใจ พัฒนาการของพรรคภูมิใจไทย เริ่มมาปีนี้เข้าปีที่ 18 แล้ว ผมจำได้ว่าตอนที่เราเลือกตั้งครั้งแรกเดินแค่ 10 วินาทีก็ทักหมดแล้ว วันนี้เดินเกือบ 15 นาทีกว่าจะทักจนครบ และทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าพรรคเราจะอยู่ขนาดไหนก็ตามมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่ก็ตามสิ่งแรกที่พรรคจะดำเนินการก่อนที่จะเข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎร คือจัดให้มีการปฐมนิเทศ บรรดาสมาชิก ซึ่งในวันนี้ต้องขอย้ำว่า วันนี้เป็นการประชุมพบปะหารือทำความคุ้นเคย และปฐมนิเทศ เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น วันนี้เราไม่ได้ประชุมสส.พรรคร่วมรัฐบาลเหมือนทุกครั้ง วันนี้ประชุมเฉพาะสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นอันมาก ผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เราจะต้องทำความรู้จักกันและทำให้ช่องว่างระหว่างพวกเรา เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด จาก 34 คน มาเป็น 51 คน มาเป็น 71 คน และในวันนี้มาเป็น 192 คน และจากการที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันในช่วงการเลือกตั้งทุกครั้งหรือสำหรับบรรดาสมาชิกใหม่ที่มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยการเลือกตั้งครั้งนี้ เราต้องถือว่าเราร่วมเป็นร่วมตายกันมา เรามีความใกล้ชิดกัน แต่เราต้องรวมกันทำให้เรารู้จักกันให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นการปฐมนิเทศวันนี้จึงเกิดขึ้น เรามีพวกเราที่มาร่วมชีวิตกันในครั้งนี้จากแทบจะทุกภาคของประเทศไทย
ฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเห็น คือขอความกรุณาไม่ใช่ว่าท่าน ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา มาแล้วนั่งโต๊ะนี้ที่มีแต่สุพรรณบุรี - นครปฐม หรือท่านขิง เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ มาโต๊ะนี้แต่ชุมพร หรือโต๊ะพี่เฮ้ง มีแต่ชลบุรี จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ราชบุรี เราจะต้องไม่แยกกันืต้องรวมกันให้หมด
นายอนุทิน กล่าวเล่นมุขด้วยว่าไมโครโฟนนี้ เป็นยังไง ผมใส่ นาฬิกายี่ห้อ Mido ทำตัวเหมือนนาฬิกา ซึ่งทำให้สมาชิก หัวเราะกันอย่างอารมณ์ดี
นายอนุทิน กล่าวว่า ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่เราผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านดงต่างๆ และรอดมาเป็นผู้แทนราษฎรได้และต้องขอบคุณผู้สนับสนุน โดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีทุกท่าน ที่ไปช่วยกันปราศรัย ช่วยกันดีเบต และช่วยกันทำหน้าที่เชียร์ให้ผู้สมัครของเราได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขอเสียงปรบมือให้บรรดาคณะรัฐมนตรีทุกท่านด้วย ซึ่งทุกท่านทำงานอย่างหนักหนาสาหัสไล่มาตั้งแต่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ นานเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์
นายโสภณ นายซารัมย์ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วทนายทรงศักดิ์ ทองศรี ที่ cover มาก ทุกคนไปช่วยกันลงพื้นที่อย่างเต็มที่ ขณะที่นานสุขาติ ชมกลิ่นอยู่หน้างานตลอดเวลา ซึ่งรัฐมนตรีทุกคนไม่ได้อยู่ที่กระทรวงในช่วงฤดูหาเสียงเลือกตั้ง นางซาบีดา ไทยเศรษฐ์ ซึ่งมีพื้นฐาน อุทัยธานีภาคกลาง ปรากฏว่าใช้เวลาอยู่แทบทุกจังหวัด ไปที่ไหนก็เจอวิ่งสวนไปสวนมา ด้านไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคใช้รถตู้วิ่งกันอุตลุด ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ เราได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามเป้าหมาย และทุกท่านคงเห็นว่าจากการที่เราทำงานกันอย่างหนักหน่วงเราถึงเข้ามาตรงนี้ได้
"ไม่มีฟลุ๊คหรอก ส่วนใหญ่ 99% ทิ้งขาดคู่แข่งแบบเชิญนับเถอะจะนับกี่รอบก็พร้อมยังไงท่านก็ชนะแน่นอน คนที่เคยชนะอยู่แค่หลักร้อยก็ชนะเป็นหมื่น แต่ทุกคนที่โทรหาผม บอกว่าหัวหน้าไม่ไหวแน่ๆตายแล้วหัวหน้าตายๆแน่ๆ คนไหนที่บอกต๊ายตาย นั่นประมาณ 15,000 ขาด แต่ที่บอกตายๆแน่ๆตายจริงๆต้องเลิกแล้ว อันนั้นประมาณ 20,000 ขาด ไอ้ที่บอกชัวร์ๆตกไปแล้วไม่ได้มาที่นี่ แต่ไม่เป็นไร จะเรียนให้ทราบว่าสำหรับท่านที่มาอยู่ในพรรคภูมิใจไทยใหม่ๆจะเห็นว่าพัฒนาการเราดีเติบโตขึ้นมาโดยลำดับ กราฟไม่เคยตก จะมีเลือกตั้งกี่ครั้งก็ตามเชื่อว่าจะทะยานขึ้น เทรนยังไม่ตก"นายอนุทิน กล่าว
นายอนุทิน กล่าวว่า ก่อนที่จะมีประชุมหารือและมีวิทยากรมาด้วยจะมีพิธี I Speaking ละลายพฤติกรรม ตรงนั้นจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่สุดที่เราจะทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน สำหรับตัวผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านได้มั่นใจ ผมถึงแม้จะมีพรรษาทางการเมืองน้อยกว่าหลายคนในห้องนี้ แต่ก็ได้ผ่านการเลือกตั้งมหาโหดมา 4 ครั้งในชีวิตการเมืองที่เข้ามา ผมยืนยันถ้าพวกเราทุกคนไม่ประมาทและทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นและไว้ใจ น่าเชื่อถือของชาวบ้าน ทำตัวสม่ำเสมอ ถ้าพวกเราทุกคนคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้ยังไม่พอ จะต้องทำให้ชาวบ้านรักเราเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผมยังไม่เห็นใครสอบตก อย่างที่ผมเรียน สบายหัวหน้า ตัดหัวเลยหัวหน้า ถ้าผมไม่ได้ ผมก็โดดแม่น้ำโขงตาย คนเหล่านั้นตายหมดแล้ว สมพรปากเลย นี่คือวิธีการทำงานแบบพรรคภูมิใจไทย คือเราไม่เห็นสิ่งอื่นใดสำคัญกว่าชาวบ้านที่เลือกเราเข้ามาให้เป็นผู้แทนราษฎร สำหรับผมยังไม่มีปัญญาเป็นสส.เขตเหมือนหลายท่านผมเป็นสส.ปาร์ตี้ลิสต์เหมือนกับหลายท่าน
"แต่การเป็นสส.ปาร์ตี้ลิสต์ของคนในพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าผมหรือนายไชยชนก เบอร์ 3 เบอร์ 4 หรือเบอร์ 5 พวกเราพูดกันเองในห้องว่าสส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคภูมิใจไทยไม่ใช่ให้เขาเอาเบอร์มาแปะแล้วรอน้ำทิพย์ชโลมใจจากสส.เขตทั้งหลาย แต่สส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคภูมิใจไทยคือสส.ประเทศไทย เรามี 19 คน ซึ่งต้องไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่สส.โดยสส.ปาร์ตี้เล็กต้องทำงานหนักกว่าสส.เขติเพราะขอบเขตการให้บริการของท่านทั่วประเทศ ต้องไปสนับสนุน สส.เขตของเรา ต้องไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของพรรคและรับฟังปัญหาของชาวบ้านทั่วประเทศและนำมาแก้ไขปัญหาให้เขา นี่คือวิธีคิดของพรรคภูมิใจไทยสส.ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่รอแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเราต้องทำให้ความเป็นสส.ปาร์ตี้ลิสทั้ง 19 คนที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องไปเป็นเบอร์ 20-21-22 รับรองครบแน่ พวกเราก็จะต้องทำงานอย่างหนัก เพราะสิ่งเหล่านั้นคือคะแนนคู่แข่งของเรา ที่ดูแล้ว ว่าเขามาแน่ๆหรือกระแสดีแต่เมื่อเขาไม่ลงพื้นที่โอกาสกลับมาน้อยมาก ไม่มีหรอกสส.นั่งอยู่กับบ้านกระแสก็ดี เดี๋ยวเขาเลือกเอง ผมยังไม่เคยเห็น ฉะนั้นตรงนี้สส.ภูมิใจไทยไม่มีเพราะสส.ภูมิใจไทยทุกคนทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีวันหยุดหย่อนและกราบเรียนให้ทราบในวิธีการทำงานของพรรคภูมิใจไทยสำคัญไม่น้อยกว่าคนเป็นรัฐมนตรี และพวกผมที่มีโอกาสเป็นทั้งรัฐมนตรีและเป็นสส.ด้วย ผมจะปลูกฝังให้พวกเขาตลอดว่าถ้าจะต้องเลือกหนึ่งอันต้องเลือกเป็นสส.ไม่ใช่เลือกเป็นรัฐมนตรี ผมเคยพูดกับคนหลายคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาล และเขาได้รับตำแหน่ง แล้วทิ้งตำแหน่งสส.ไป โดยไปเลือกตำแหน่งที่ไม่ใช่สส.ความมั่นคงไม่มี การทำงานที่จะ ผลิตผลงาน หรือทำงานอย่างเต็มที่ให้กับบ้านเมืองสู้สส.ไม่ได้ ฉะนั้นตำแหน่งสส.เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติยศมาก อันนี้ท่านต้องมีความภาคภูมิใจ ผมมีความภาคภูมิใจมาก สมัยที่ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ผมเป็นคณะรัฐมนตรี เมื่อเวลามีอภิปรายและผมไปนั่งในที่ที่สส.นั่ง ผมจะรู้สึกว่าในความเป็นหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาล รู้สึกว่าพรรคเรามีพลังมากเป็นพิเศษ อันนี้ต้องเรียนให้ทุกท่านได้รู้สึกและแชร์ความรู้สึกนี้ด้วย ผมเคยไปนั่งจนหัวหน้ารัฐบาลต้องให้คนมาเรียกขึ้นไปนั่งข้างบน เพราะเชื่อว่าตรงนั้นรังสีบางอย่างมันออก ฉะนั้นการเป็นสส.มีคุณค่าและมีความหมายมาก รัฐมนตรีปลดสส.ไม่ได้แต่สส.ปลดรัฐมนตรีได้ คิดดูก็แล้วกันว่าสิ่งที่ผมพูดมีน้ำหนักมากแค่ไหน"
ฉะนั้นตรงนี้ ผมคิดว่าหลังจากการปฐมนิเทศในวันนี้ไป เราคงจะรู้จักหน้าคาดตา อุปนิสัยและมีความคุ้นเคยกันมากยิ่งขึ้น และยิ่งเวลาทำงานด้วยแล้ว 4 ปีจากนี้เราจะมีความใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ผมในฐานะหัวหน้าพรรคอยากจะขอวิงวอนพวกเราทุกคนให้รักษาเอาไว้ คืออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของความเป็นพรรคภูมิใจไทย นี่คือสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่ได้ทำให้พรรคของเราเติบโตขึ้นมา คำไหนคำนั้น เป็นปึกแผ่น ไม่มีแหกคอก เรามีสส.พรรคเรา 3 คนแหกคอกไป ไหนๆพูดแล้วก็ขออนุญาตเลขาฯพูด ช่วงที่เราพักร้อน 3 เดือน มีสส.ของเรา 3 คน เห็นผิดเป็นชอบ ท่านอย่าคิดว่าชาวบ้านเขาไม่รู้ เที่ยวนี้ 3 คนนั้นไม่ได้กลับมาแม้แต่คนเดียว 2 ใน 3 เราไม่ให้สมัคร ฉะนั้นเรื่องวินัย การรักษาเอกภาพของพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เรื่องอื่นๆคุยกันได้หมด ไม่มีปัญหาใดๆ โดยจะเห็นว่าการทำงานของพวกเรา เหมือนเป็นบ้านเดียวกัน แต่ตอนนี้เวลาไปกินข้าวกันก็อาจจะลำบากหน่อย เพราะ 192 คน ไปกินที่เดียว แม้กระทั่งคราวที่แล้วโต๊ะจีนยัง7 โต๊ะแต่ตอนนี้ 19 โต๊ะไม่รู้จะไปหาที่ไหนคงจะต้องมีการจัดสัมมนาพบปะสังสรรค์กันตามเวลาที่เหมาะสม ในทุกๆครั้ง เพื่อกระชับความแน่นแฟ้นของพวกเรา ในการทำงานทางการเมือง คิดว่าทุกคนจะมีกรอบและแพตเทิร์นต่างๆที่จะทำให้พวกเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนและต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญด้วย ตรงนี้เรามีกลไกที่จะคอยทำให้พวกท่านเกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่ทำไปนั้นจะไม่เกิดปัญหาใดๆเรามีคนที่คอยดูแลเรื่องนี้ให้กับพวกท่านตลอดเวลา ฉะนั้นบทนี้พวกเราทุกคนจะมีการละลายพฤติกรรมโดยรัฐมนตรีและรองนายกคณะรัฐมนตรีที่มาร่วมกับเราจะอยู่กับพวกเราโดยช่วงบ่ายแต่ละท่านจะมาคุยในเรื่องของนโยบายและภารกิจรวมถึงการวางแผนที่จะผลักดันนโยบายของพรรคให้เกิดเป็นรูปธรรมในสิ่งที่เราได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน ฉะนั้นมีทุกๆเรื่องที่จะครอบคลุมในวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนร่วมกันใช้เวลา แค่วันนี้วันเดียวจนถึงช่วงเย็นและวันพรุ่งนี้จะเบาๆขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันเสียสละซึ่งเวลาแบบนี้มีไม่เยอะที่จะอยู่ร่วมและทำกิจกรรมกัน เพื่อเกิดความคุ้นเคยอย่างเต็มที่มันเป็นภาพที่สวยงามมากที่จะได้เห็นสส.นครปฐมไปเยี่ยมชาวบ้านร่วมกับสส.จังหวัดสุรินทร์และสส.อีสาน เหมือนกับที่นางสาวซาบีดา ลงใต้ อย่าไปล็อคพื้นที่เพื่อทำให้คนเห็นว่าพวกเราไปไหนเป็นปึกแผ่นจริงๆสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในยุคนี้ของภูมิใจไทย
ส่วนเรื่องอื่นๆในระหว่างสัมมนา จะมี section ที่เราประชุมกันเอง มีอะไรก็ลุกขึ้นถาม หารือ ให้คำชี้แจง เสนอแนะถกแถลงได้อย่างเต็มที่ ไม่เอาแบบพวกหลังห้อง โดยข้างหน้าว่างข้างหลังเต็มหรือข้างนอกเต็มข้างในว่างไม่เอา ขอให้ใช้เวลาตรงนี้อยู่ร่วมกันให้มากที่สุดและใช้ประโยชน์ของการปฐมนิเทศในวันนี้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของเราที่สุด
ทุกคนทราบแล้ววันที่ 14 เราได้รับแจ้งเบื้องต้นว่า จะมีรัฐพิธี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา ซึ่งวันนั้นขาดไม่ได้แม้แต่คนเดียว เพราะเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญมาก และหลังจากนั้นทุกอย่างจะดำเนินไปตามขั้นตอน โดยจะมีการนัดประชุมสภาฯนัดแรก ลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานอีก 2 คน หลังจากนั้นเมื่อมีการโปรดเกล้าฯประธานสภาฯคนใหม่จะนัดประชุมอีกครั้ง เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็จะต้องรอโปรดเกล้าฯไปตั้งคณะรัฐมนตรี ฉะนั้นยังมีขั้นตอนอีกมากมายกว่าจะถึงวันที่มีรัฐบาล
ฉะนั้นตอนนี้เราสามารถทำหน้าที่สส.ได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องไปบอกว่ารอตั้งรัฐบาลเสร็จก่อน หรือรอเปิดประชุมก่อน หรือเปิดสภาฯอะไรก่อนไม่ต้องเพราะสถานะความเป็นสส.ของท่านเกิดขึ้นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การรับรอง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทำให้ท่านณ ขณะนี้เป็นสส.แล้ว เงินเดือนของท่านเริ่มวันที่ 8 กุมภาพันธ์ สถานะต่างๆของท่านเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เอกสิทธิ์ทั้งหลายของท่านก็เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ แม้ว่าการรับรองสส.พึ่งจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา
ฉะนั้นตอนนี้ท่านต้องทำตัวเป็นสส.แล้ว ซึ่งมีกฎข้อบังคับระเบียบจริยธรรมที่ต้องดำเนินการยุคนี้เป็นยุคจริยธรรม ตามกฎหมายอย่างเดียวไม่พอ หากใครสงสัยไปอ่านได้ ศาลรัฐธรรมนูญเขียนไว้บทบัญญัติจริยธรรมมีอะไรบ้าง แค่สงสัยโดยคนส่วนใหญ่ว่าท่านมีพฤติกรรมไม่ชอบไม่ถูกต้องพฤติกรรมไม่ดีท่านเข้าข่ายจริยธรรมแล้ว ฉะนั้นตรงนี้เราจะประมาทไม่ได้ขอให้ถือคัมภีร์นี้ติดตัวไว้ตลอดเวลา
เพื่อจะได้ไม่มีผลกระทบอะไรต่อท่านและสถานะของเราและตำแหน่งที่อาจจะไปเป็นตั้งแต่กรรมธิการ ประธานกรรมาธิการ รัฐมนตรีหรือตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ในความสส.เป็นได้ ฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากและที่สำคัญคนรอบข้างท่านจะมีผู้ช่วยอะไรก็แล้วแต่จะต้องคัดเลือกมาอย่างดีอย่าให้มีปัญหาอย่าไปเอาคนที่มีปัญหามาอยู่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ช่วยืเพราะตำแหน่งสส.จะมีผู้ชำนาญการมีผู้ช่วยอีกหลายคน พวกนี้ต้องดูประวัติให้เรียบร้อยด้วยไม่เช่นนั้นจะเป็นปัญหากับพวกเราได้ในอนาคตเช่นกัน จากนี้ไปไม่ใช่ว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์ได้ ยิ่งเคลียร์ยิ่งดังืมีคนพร้อมคอยที่จะช่วยกระจายข่าวให้อยู่แล้ว ฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องมีความระมัดระวังในการทำงานและดำรงตำแหน่ง สส.อย่างเต็มที่หลายหลายอย่างจะเกิดขึ้นจากการปฐมนิเทศในวันนี้
ส่วนการเตรียมตัวแถลงทรัพย์สินก็เช่นกันจะต้องดูข้อกฎหมาย ซึ่งพรรคมีที่ปรึกษาว่าตรงไหนต้องแจ้งหรือต้องแสดงคู่สมรสแปลว่าอะไร ไม่ใช่จดทะเบียนอย่างเดียว การไปไหนเปิดเผยกิ๊ก ถ้าคนเห็นว่าอยู่ด้วยกันก็ต้องแถลงทรัพย์สินเหมือนกันมีหลายๆเรื่องต้องให้ความสำคัญ ฉะนั้นตรงนี้ท่านทั้งหลายจะได้รับข้อมูลต่างๆจากการปฐมนิเทศในวันนี้เช่นกัน สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับการที่ท่านได้ประสบความสำเร็จและเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนี้สมัยที่ 27 พวกเรามีความภาคภูมิใจกับท่านทุกคนพรรคภูมิใจไทยดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ท่านมาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยในนามของภาคภูมิใจไทย ขอให้พวกเราทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยพบแต่สิ่งที่เป็นมงคล กับตนเองและหลีกเลี่ยงจากสิ่ง ที่ จะไม่บันดาลความสุขให้กับพวกเรา หรือสิ่งที่จะบันดาลความเดือดร้อนให้กับพวกเราก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นอย่าได้เข้ามาใกล้พวกท่าน