"ไผ่" ลั่นทำงานเพื่อปชช.ไม่สนอยู่ฝ่ายค้าน-รบ. เปิดรับทุกเสียง ย้ำทำมากกว่าพูดไม่เน้นสร้างคอนเทนต์

“ไผ่ ลิกค์” ลั่นทำงานเพื่อประชาชน ไม่สนอยู่ฝ่ายค้านหรือรัฐบาล เปิดรับทุกเสียง ย้ำทำมากกว่าพูด ไม่เน้นสร้างคอนเทนต์ ชี้ สส.ทำงานได้หมดหากตั้งใจจริง
เมื่อวันที่ (8 มี.ค.) เวลา 09.30 น.นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุถึงแนวทางการทำหน้าที่ ส.ส. โดยย้ำชัดว่า การทำงานเพื่อประชาชนไม่จำเป็นต้องยึดติดว่าอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านโดยตนจะตั้งใจทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเต็มที่ พร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากประชาชน หากมีสิ่งใดที่อยากให้ดำเนินการในวาระที่ตนทำหน้าที่ ส.ส. สามารถส่งเข้ามาได้ และจะทำทุกอย่างภายใต้กรอบหน้าที่อย่างเต็มกำลังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นายไผ่ ยังระบุด้วยว่า สำหรับผู้ที่เลือกตนเข้ามา จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ผิดหวัง ส่วนผู้ที่ไม่ได้เลือกตน ก็พร้อมรับใช้เช่นกัน พร้อมขอให้ประชาชนบอกปัญหาหรือสิ่งที่ต้องการให้แก้ไข เพราะหากไม่สะท้อนปัญหา ก็อาจทำให้เข้าใจว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิม
“ผมไม่สนใจว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล เพราะสามารถทำงานเพื่อประชาชนได้ทั้งหมด พรรคกล้าธรรมเราทำมากกว่าพูด ไม่เน้นสร้างคอนเทนต์ ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่สนใจหรอกครับ ทำเป็นหมดนั่นแหละ” นายไผ่ ระบุ