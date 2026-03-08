ดุสิตโพลมองสู้รบตะวันออกกลางบานปลาย ห่วงน้ำมันพุ่ง-มีผลศก.ทั่วโลก สูสีเชื่อไม่เชื่อมั่นรบ.รับมือ

สวนดุสิตโพล เผย ส่วนใหญ่ติดตามบ้างสู้รบตะวันออกกลาง ห่วงผลกระทบน้ำมันราคาสูง มองสถานการณ์สู้รบบานปลาย ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งโลก สูสีเชื่อไม่เชื่อมั่นรบ.รับมือ
วันนี้ (8มี.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “สถานการณ์สู้รบตะวันออกกลาง” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,394 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนติดตามข่าวการสู้รบระหว่างอิหร่าน-อิสราเอล-สหรัฐ หรือไม่
อันดับ 1ติดตามบ้าง52.65%
อันดับ 2ติดตามอย่างใกล้ชิด29.27%
อันดับ 3ไม่ค่อยได้ติดตาม15.50%
อันดับ 4ไม่ได้ติดตาม2.58%
2.ประชาชนกังวลว่าการสู้รบดังกล่าวจะส่งผลกระทบในเรื่องใดบ้าง
อันดับ 1ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้น78.91%
อันดับ 2ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพแพงขึ้น69.30%
อันดับ 3ค่าไฟฟ้าและราคาพลังงานในครัวเรือนสูงขึ้น63.20%
3. ประชาชนคิดว่าสถานการณ์การสู้รบในครั้งนี้มีแนวโน้มจะบานปลายหรือไม่
อันดับ 1น่าจะบานปลาย78.57%
อันดับ 2ไม่น่าจะบานปลาย14.14%
อันดับ 3ไม่แน่ใจ7.29%
4.ข้อคิดที่ได้จากสถานการณ์อิหร่าน-อิสราเอล-สหรัฐ
อันดับ 1 ผลกระทบจากสงครามไม่ได้จำกัดแค่ในพื้นที่ แต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจทั้งโลก70.16%
อันดับ 2ความขัดแย้งนำไปสู่ความสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์เสมอ63.63%
อันดับ 3รัฐบาลควรมีแผนรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ชัดเจนและรวดเร็ว54.16%
5. ประชาชนเชื่อมั่นต่อ “การเตรียมความพร้อมและมาตรการรับมือ” ของรัฐบาลไทยต่อวิกฤตการณ์ครั้งนี้เพียงใด
อันดับ 1ค่อนข้างเชื่อมั่น39.10%
อันดับ 2ไม่ค่อยเชื่อมั่น37.56%
อันดับ 3ไม่เชื่อมั่นเลย13.18%
อันดับ 4เชื่อมั่นมาก10.16%