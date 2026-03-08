"ศุภชัย" ไล่ "เสรีพิศุทธ์" ตั้งหลักสู้คดีเพิ่มกล่าวหาภท.ทุจริตงบ MotoGP เย้ยมโนไม่เคยคิดเชิญร่วมรบ.

ภท.เดือด! "ศุภชัย" โต้ "เสรีพิศุทธ์" กล่าวหาพรรคทุจริตงบ MotoGP ยันไม่เคยคิดเชิญร่วมงาน ซัดมโนไปเอง เหตุมีคดีค้างเก่า ใส่ร้ายป้ายสี เตรียมยื่นฟ้องหมิ่นเพิ่มสัปดาห์นี้ พร้อมแนะให้ "ตั้งหลักสู้คดี" หลังถูกร้อง กกต. สอบปมผิด พ.ร.บ.เลือกตั้งฯ
วันนี้ (8มี.ค.) นายศุภชัย ใจสมุทร สส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า วันนี้มีประเด็นที่ขออนุญาตแถลงต่อสื่อมวลชน ซึ่งเป็น เรื่องของพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งทางโฆษกพรรคภูมิใจไทยได้แถลงไปแล้ว แต่จะขอแถลงเป็นอีกเรื่องหนึ่งในกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ได้มีการให้สัมภาษณ์ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่ากล่าวหาพรรคภูมิใจไทย จึงขอชี้แจงย้ำพรรคภูมิใจไทย ไม่เคยคิดที่จะทาบทาม พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้ว เพราะมีกรณีในช่วงการเลือกตั้งพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ ได้มีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งสส.ใส่ร้ายภาคภูมิใจไทยด้วยความเป็นเท็จ
ซึ่งพรรคได้มีการดำเนินคดียื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาสอบสวนในเรื่องนี้ จึงอยู่ระหว่างการสอบสวน และเราไม่ประสงค์ที่จะร่วมทำงานหรือจะเชิญพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เข้ามาร่วมทำงานอยู่แล้ว สิ่งที่พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ คิดและระบุว่าได้ร่วมด้วย ถือเป็นการคิดเอาเอง พรรคภูมิใจไทยไม่เคยเชิญพรรคของพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์เข้ามาร่วม
"ดังนั้นเรื่องที่กล่าวอ้างเป็นการจินตนาการและคิดเอาเอง ยืนยันเราไม่เคยเชิญ ท่านอยู่แล้ว นอกจากนี้เรื่องที่เราไปยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ กล่าวหากรณีการจัดงาน MotoGP เรื่องการทุจริตนำเงิน 4,000 ล้านมาจัดงาน MotoGP ให้นายเนวิน ชิดชอบอะไรตรงนั้น ซึ่งตรงนั้นหากผลการสอบสวนพบว่าพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เป็นผู้กระทำความผิดตามมาตรา 73 อนุ 5 จริง ก็จะต้องถูกยื่นต่อศาล ซึ่งศาลจะใช้อำนาจ หากเห็นว่าผิดก็จะตัดสิทธิ์ และท่านต้องพ้นจากการเป็นสส. ดังนั้นขอแนะนำให้ไปตั้งหลักสู้คดีในเรื่องดังกล่าว" นายศุภชัยกล่าว
ทั้งนี้สิ่งที่ท่านมาให้สัมภาษณ์เป็นการมากล่าวหาซ้ำพรรคภูมิใจไทยและนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สิ่งที่จะแถลงคือพรรคภูมิใจไทยและนายอนุทิน ในฐานะนายกรัฐมนตรีจะดำเนินคดีกับท่านในข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณา ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราจะดำเนินการ ภายในสัปดาห์นี้ ยื่นฟ้องต่อท่าน
"อย่างไรก็ตามวันนี้เราเข้าใจท่านเองมีอาการบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งจนถึงวันนี้ก็ไม่ทราบเรื่องอาการของตัวเอง ซึ่งอาจจะเป็นอาการที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือหลงตัวเอง คิดเอาว่าคนอื่นโกงหมด แต่ตัวเองไม่โกงแล้วมองว่าคนอื่นโกงอันนี้ในทางจิตวิทยาถือว่าอาจจะไม่เชื่อมั่นตัวเอง เป็นการหลงตัวเอง เป็นNarcissistอย่างหนึ่งหลงว่าตัวเองรูปหล่อ ทั้งๆหล่อหรือปลอมไม่รู้ วันนี้บ้านเมืองต้องเดินหน้าวิธีการที่ดีที่สุดด้วยความนับถือท่านที่อายุเยอะแล้ว การจะเป็นคนดีบอกว่าไม่โกงไม่เป็นไร ไม่โกงเจอกูไม่เป็นไร ดีแล้ว จะได้ทำหน้าที่ตรงนี้แต่ฝากว่ากายกรรมมโนกรรมและวจีกรรมต้องอยู่กับคนดี ทำดีอย่างเดียวก็ดี ทำไม่ดีก็มีสิทธิ์ถูกดำเนินคดี